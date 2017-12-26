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'İthal cevizi Kaman cevizi diye satıyorlar'

Kaman Ziraat Odası Başkanı Öncül: Piyasada ceviz çok ama çoğu ithal. Kaman cevizi diye satıyorlar
26 Aralık 2017 16:58
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'İthal cevizi Kaman cevizi diye satıyorlar'

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinin piyasada kısa sürede tükendiğini, bazı ithal ceviz türlerinin Kaman cevizi diye satıldığını söyledi.

Öncül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilkbahar geç donları nedeniyle cevizde yaklaşık yüzde 30 verim kaybı yaşandığını ve 180 ton civarında ürün elde edildiğini belirtti.

Büyük üreticilerin ürünlerini başta Ankara ve İzmir olmak üzere farklı şehirlere gönderdiğini ifade eden Öncül, siparişlere cevap verilemediğini ve Kaman cevizinin adeta "yok" sattığını dile getirdi. Öncül, "Geçen Ankara'dan bir arkadaşımız için 5 kilogram Kaman cevizi aradık, kaç kişiye sorduk bulamadık. Piyasada ceviz çok ama çoğu ithal. Kaman cevizi diye satıyorlar. Piyasada iyi ceviz yok." dedi.

Üreticilerin, verimi yüksek "Kaman-1" ile geç çiçek açtığı için ilkbahar donlarından daha az etkilenen "Çetnır" çeşitlerini karışık olarak yetiştirdiklerini anlatan Öncül, şunları kaydetti:

"İnşallah, ürün gelecek yıl ilkbahar donlarından fazla etkilenmez ve bol bol hasat yaparız. Son yıllarda oluşturulan kapama ceviz bahçeleri de artık meyve verme aşamasına geldi. Şu anda 12 bin dekar civarında yeni ceviz bahçeleri oluşturuldu. Buralarda yetiştirilen ceviz ağaçları artık 6-7 yaşında. Bu yıldan itibaren meyve vermesini bekliyoruz."

Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen de kooperatife üye büyük üreticilerin ürünlerinin tamamını sattığını, Kaman cevizinin 35-40 lira arasında alıcı bulduğunu bildirdi.

Kaman cevizini bitirdiklerini belirten Göçmen, "Üyelerimizin çoğunun elinde ceviz kalmadı. İzmir'de Kaman cevizi diye ithal ceviz satıyorlarmış. Bir müşterimiz fotoğrafını gönderdi, 'Kaman cevizi mi?' diye. Resmini gönderdiği ürün ithal ceviz. İlkbahar donlarından ürün fazla etkilenmezse son yıllarda yapılan kapama ceviz bahçelerindeki ağaçların da meyve vermeye başlamasıyla bu sene 250 tonun üzerinde Kaman cevizi elde edilebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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