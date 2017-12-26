Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

27 Aralık 2017 Çarşamba günü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. Yıldönümü kutlama törenleri ile ilgili olarak;

27 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 11.00'de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye'den hareketle Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi-Anadolu Meydanı (Tandoğan) güzergahını takiben Anıtkabir 1 No'lu Nizamiye'de sona erecek Atatürk Garnizon Koşusu'nda başlangıç/varış noktaları arasındaki gidiş istikametinin koşunun başlamasından 15 dakika öncesi ile geçiş sonuna kadar araç ve yaya trafiğine,

Saat 13.00'te Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda yapılacak tören için Dikmen Caddesi üzerinden tören alanına gelen yol güzergahlarının törenin 2 saat öncesinden tören sonuna kadar araç trafiğine,

Saat 15.00'te Sağlık Bakanlığı önünden hareketle Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seymen Alayı Kortej Yürüyüşü için başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların yürüyüşten 15 dakika öncesinden başlamak üzere yürüyüş sonuna kadar kısa süreli olarak araç trafiğine,

Saat 14.00'te Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Tren Garı önünde sona erecek olan 82. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı Gar Binası güzergahındaki başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların koşunun 15 dakika öncesinden itibaren geçiş sonuna kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.