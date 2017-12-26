1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

Kapatılacak Yollara İlişkin Basın Duyurusu
26 Aralık 2017 17:09
Yazdır
Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

27 Aralık 2017 Çarşamba günü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. Yıldönümü kutlama törenleri ile ilgili olarak;

27 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 11.00'de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye'den hareketle Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi-Anadolu Meydanı (Tandoğan) güzergahını takiben Anıtkabir 1 No'lu Nizamiye'de sona erecek Atatürk Garnizon Koşusu'nda başlangıç/varış noktaları arasındaki gidiş istikametinin koşunun başlamasından 15 dakika öncesi ile geçiş sonuna kadar araç ve yaya trafiğine,

Saat 13.00'te Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda yapılacak tören için Dikmen Caddesi üzerinden tören alanına gelen yol güzergahlarının törenin 2 saat öncesinden tören sonuna kadar araç trafiğine,

Saat 15.00'te Sağlık Bakanlığı önünden hareketle Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seymen Alayı Kortej Yürüyüşü için başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların yürüyüşten 15 dakika öncesinden başlamak üzere yürüyüş sonuna kadar kısa süreli olarak araç trafiğine,

Saat 14.00'te Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Tren Garı önünde sona erecek olan 82. Büyük Atatürk Koşusu'nun yapılacağı Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı Gar Binası güzergahındaki başlangıç/varış noktaları arasındaki yolların koşunun 15 dakika öncesinden itibaren geçiş sonuna kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 2
Bu haber 2,410 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Üniversiteli hindilere' yılbaşı rağbeti
26 Aralık 2017 22:57		 Şehit er, Van'da toprağa verildi
26 Aralık 2017 21:33
YÖK Genel Sekreter Yardımcısı Çobanoğlu vefat etti
26 Aralık 2017 20:57		 Devlet desteğiyle işini büyüttü, mantar yetiştiriyor
26 Aralık 2017 20:47
Şehit Uzman Çavuş Çam'ı, 5 bin kişi uğurladı
26 Aralık 2017 20:27		 Hiç gitmediği İstanbul'dan HGS cezası geldi
26 Aralık 2017 19:59
Suriyeli ve Türk çocukların sergisi açıldı
26 Aralık 2017 18:07		 'İthal cevizi Kaman cevizi diye satıyorlar'
26 Aralık 2017 16:58
Atatürk heykeli yerleştirileceği alana konvoy ile getirildi
26 Aralık 2017 16:45		 Aydın'da sokak hayvanları için denize girdiler
26 Aralık 2017 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
Bakanlıktan taşeron personelin kadroya geçişine dair açıklama
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
İhraç eden de ihraç edildi
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 10 yıl 6 ay hapis
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
Belediyelerdeki taşeron personel için süreç başladı
Rektör'ün Dekan yaptığı eşi, görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzon'da portekizli turiste sözlü taciz 1
ümraniyespor 1
kamuya 110 bin memur alınması 1
Bright filmi 1
Kamu kurumlarında uygulanacak 3 yıllık tasarruf seferberliği 2
mete kalkavan 1
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
osmanlıspor 1
yoğun kar yağışı 2
dick advocaat 1
SON İLANLAR
Gebeceler Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam