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Siirt'te 8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Siirt'te 8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de 8. kattaki evlerinde yatak odasının camından bakmak istediği sırada dengesini kaybeden 2 yaşındaki Bilge Şevval Yılmaz, düştü.
Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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