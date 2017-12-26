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Manisa'da silahlı saldırı: 1 ölü
Soma ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Bir çimento fabrikasında çalışan Murat Barut (35), Nihat Danışman Mahallesi Mehmet Topçu Sokak'taki evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Barut, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Barut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Barut'un ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.
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