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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 artışla 156,90 liradan tamamladı
26 Aralık 2017 17:34
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 257,00 lira, Cumhuriyet altını 1.050,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 yükselişle 156,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 156,10 156,30 156,70 156,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.029,00 1.046,00 1.033,00 1.050,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 142,00 146,00 143,00 147,00
Lira(Tam) Ziynet 1.005,00 1.025,00 1.009,00 1.029,00
Yarım Ziynet 503,00 513,00 505,00 515,00
Çeyrek Ziynet 251,00 256,00 252,00 257,00
Anadolu Ajansı
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