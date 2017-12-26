Çeyrek altın ne kadar?

DİSİPLİN KURULU, TEKERRÜR NEDENİYLE DOSYAYI, YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDEBİLİR Mİ? Danıştay, Disiplin cezalarına ilişkin olarak, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurullarının, önlerine gelen istemlerle bağlı olduklarını, hangi cezanın verilmesi için istemde bulunulmuş ise o cezaya ilişkin karar vereceklerini, istemde bulunulandan ayrı bir ceza tayinine yetkilerinin olmadığını, istenilen cezayı kabul veya reddedebileceklerini karara bağladı