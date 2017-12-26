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Halk otobüsü kamyona çarptı: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde halk otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 3'üncü kilometresinde seyir halindeki İ.Ö. yönetimindeki halk otobüsü, yine aynı yönde ilerleyen A.D. kontrolündeki 63 B 2855 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 4'ü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası kapanan yolda olay yerine giden polis, yol akışını kontrolü bir şekilde sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ahmet Kaya - Bekir Basmacı
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