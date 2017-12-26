FETÖ'nün 'kadınlardan sorumlu il imamı'na 15 yıl hapis

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "kadınlardan sorumlu il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün "kadınlardan sorumlu il imamı" olduğu iddia edilen ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Rukiye Çoban, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Çoban, "kadınlardan sorumlu il imamı" iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Tanıkların çelişkili beyanlarının, mütalaaya dayanak olamayacağını savunan Çoban, şöyle konuştu:

"Şahsıma yönelik örgütte 'üst düzey sorumlu' olduğum iddiaları yönlendirme ve hedef gösterme amaçlıdır. Tanık Ü.Y, cep telefonuna 'ByLock' yüklediğimi öne sürmüştür. ByLock'u ben kullanmadım ve kullanmadığım bir şeyi başkasının telefonuna yüklemem de mümkün değildir. Yine örgütün il imamı Mehmet Yalçın'ın (firari) yardımcısı olduğum iddiası da gerçek dışıdır. Ben sadece örgütün eğitim kurumlarında okul ve yurtlardan sorumlu halkla ilişkiler görevlisiydim. Kayıt sırasında insanlara yardımcı olan, onlarla yakından ilgilenen bir çalışandım."

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Çoban, "Ben masumum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.