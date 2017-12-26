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Gıda zehirlenmesi yaşayan 44 asker taburcu edildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 44 asker taburcu edildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 44 asker, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
106. Topçu Alay Komutanlığında görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.
Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlaması üzerine bir kısmı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 44 asker, gün içerisinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı olayla ilgili kışlada görev yapan ilgililerin ifadelerine başvuruldu.
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