Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 66'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında 6 sanık savunma yaptı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan binadaki salonda İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada savunması alınan tutuklu sanık eski üsteğmen Rıfat Gürkan, kendisinin Maltepe Cezaevi'nde olduğunu belirtti.

- Eski yarbaydan "20 kişilik mühimmat hazır olsun" emri

15 Temmuz darbe girişimi esnasında nöbetçi amir olduğunu anlatan Gürkan, saat 17.00 sıralarında davanın sanıklarından eski Yarbay Erdal Müniroğlu'nun kendisine "20 kişilik hücum yeleği ve mühimmat hazır olsun. Tatbikat için." dediğini söyledi.

Bunun üzerine kendisinin başçavuşa emir vererek, mühimmatları kendi odasına çıkarttırdığını kaydeden sanık Gürkan, "Ankara'dan arkadaşım aradı, alçak uçuşlar olduğunu söyledi ve bana ne olduğunu sordu. Daha sonra haberleri takip ettim ve askerin köprüye çıktığını gördüm. Olayı terör olarak değerlendirdim. Daha sonra Yarbay Erdal Müniroğlu beni arayarak, tüm personeli çağırmamı istedi. Ben de harekat merkezini arayarak, subayların çağrılmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Nöbetçi amir olduğu için birliğe gelen subayların kendi odasına çıktığını savunan Gürkan, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını gördükten sonra şoförlere kendisinden habersiz hareket olmaması emri verdiğini iddia etti.

Gürkan, daha sonra kendilerine biat etmelerine yönelik 2 mesaj geldiğini söyleyerek, bunların saçmalık olduğunu düşündüğü için mühimmatların kilitlenmesini sağladığını, darbe girişimine katılmadığını öne sürdü.

- "Senin ismini vermeleri tesadüf mü?"

Sözde sivil imamlardan olan ve örgütün jandarma yapılanmasında "Anadolu Yakası Müdürü" olduğu öne sürülen Erhan Durak da kendisinin özel bir bankada şube müdürü olarak çalıştığını ve hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini belirtti.

Kendisinin iddianamede iddia edildiği gibi 2014 yılında Bank Asya'da hesap açmadığını, 2013 yılında açtığını savunan Durak, kardeşinin kamu hizmetlerinden ihraç olmasının kendisiyle alakalı olmadığını iddia etti.

Durak, hiçbir jandarma personeliyle irtibatının olmadığını ileri sürerek, kendisinin fotoğraflardan teşhis edilmesini kabul etmediğini dile getirdi.

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar ise davada yer alan birden fazla sanığın kendisi hakkındaki beyanlarını ve talimatları hatırlatarak, sanığa "Senin ismini vermeleri tesadüf mü?" sorusunu yöneltti.

Soruyu "Bilmiyorum" şeklinde yanıtlayan Durak, Trabzon'da üniversite okuduğu dönemde örgüte ait evlerde yaklaşık 1,5 sene kaldığını, daha sonra ayrı eve çıktığını söyledi.

Savunma yapan diğer 4 sanık da suçlamaları reddetti.

Duruşma, yarına ertelendi.