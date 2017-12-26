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Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,22 değer kazancıyla tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,22 değer kazancıyla 112.006,65 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 241,65 puan artarken toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,62 ile metal ana sanayi oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 112.261,10 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 112.000 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, yarın yurt dışında ABD'de bekleyen konut satışları ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 111.000 ve 110.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
Burhan Sansarlıoğlu
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