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İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek
Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararına karşın Bakanlığımız karara itiraz etmiş olup bir üst mahkeme olan Danıştay İdari Davalar Kurulu 09/10/2017 tarih ve 2017/907 sayılı kararında itirazın reddine karar vermiştir.
Davanın esastan görülmesi sırasında Danıştay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.
Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı karar gerekçesi doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapacaktır.
Böylece ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır.
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