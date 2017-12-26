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Diyanet'e atanan yeni genel müdürler göreve başladı
- Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak ile Dini Yayınlar Genel Müdürü Kurt göreve başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanan Bünyamin Albayrak ile Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne atanan Dr. Fatih Kurt göreve başladı.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanan Bünyamin Albayrak görevi Doç. Dr. Yaşar Yiğit'ten, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne atanan Dr. Fatih Kurt ise görevi Dr. Yüksel Salman'dan devraldı.
Başkanlıkta gerçekleştirilen devir teslim törenine katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı görevi devreden Genel Müdürlere yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, göreve yeni başlayan Genel Müdürlere de görevlerinde başarılar diledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte Sudan'da olduğunu ifade eden Tıraşçı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın selamlarını iletti.
Törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ve Diyanet'in üst düzey yöneticileri katıldı.
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