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Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
D-765 karayolunun Ilgaz Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölgede öğleden sonra etkisini artıran sis nedeniyle Ilgaz Dağı'nın Kastamonu tarafı ile Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan karayolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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