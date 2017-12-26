1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığından 'aşı' açıklaması

Bakanlık: - "Aşılamayla elde edilen başarılara rağmen hiçbir bilimsel dayanağı olmadan sorumsuzca yapılan açıklamalar, aşılama konusunda vatandaşlarımızda az da olsa tereddüde yol açmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir"
26 Aralık 2017 19:29
Yazdır
Sağlık Bakanlığından 'aşı' açıklaması

Sağlık Bakanlığınca, "Aşılamayla elde edilen başarılara rağmen hiçbir bilimsel dayanağı olmadan sorumsuzca yapılan açıklamalar, aşılama konusunda vatandaşlarımızda az da olsa tereddüde yol açmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, aşılarla ilgili son günlerde medyada, kamuoyunda yanlış algılara neden olabilecek haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılması gereğinin doğduğu ifade edildi.

Bağışıklama hizmetlerinin çocuklara yönelik en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, 21. yüzyıla girerken aşı uygulamaları sayesinde yılda 5 milyon 977 bin 855 ölümün önlendiği, bunun yanı sıra 750 bin çocuğun sakatlıklardan korunduğunun hesaplandığı kaydedildi.

Açıklamada, 1924-1944 yıllarında büyük salgınlar ve ölümlere yol açan çiçek hastalığının aşılama çalışmalarıyla 1977'den itibaren tamamen yok edildiğine, 1988'de dünya genelinde 350 civarındaki çocuk felci vakasının 2015'te 74'e kadar azaltıldığına ve Türkiye'de de son çocuk felci vakasının Kasım 1998'de görüldüğüne işaret edildi.

- "Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir"

Türkiye'de 2001'de 30 bin 509 olan kızamık vakasının etkin aşılama sonrası 2016 yılı itibarıyla sadece 9 olduğu, difteri vakasının da 2011'de görülen bir vaka ve ölüm haricinde 2004'ten bu yana görülmediği bildirilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Etkin ve kapsayıcılığı yüksek aşılama çalışmalarımız sayesinde aşı ile önlenebilir hastalıklardan hepatit A ve B, boğmaca, invaziv bakteriyel hastalıklardan pnömokok ve Hib menenjiti, sepsis ve bakteriyemi; suçiçeği, kabakulak ve kızamıkçık vaka görülme sıklıkları da oldukça azalmıştır.

Tüm bu sonuçlara ve aşılamayla elde edilen başarılara rağmen hiçbir bilimsel dayanağı olmadan sorumsuzca yapılan açıklamalar, aşılama konusunda vatandaşlarımızda az da olsa tereddüde yol açmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedir. Ülkemizde kullanılan aşılar, uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve onaylanan 'İyi Üretim Prosedürleri' kurallarına uygun olarak üretilmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 5 8
Bu haber 4,091 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Katar'daki TSK unsurlarına yeni katılım
26 Aralık 2017 23:14		 Emniyet Müdüründen Avrupa'ya uyuşturucu tepkisi
26 Aralık 2017 23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a gitti
26 Aralık 2017 22:23		 Çad'daki FETÖ okulları Maarif Vakfına devredildi
26 Aralık 2017 21:23
Beytüşşebap özlemini çektiği hizmetlere kavuşuyor
26 Aralık 2017 20:35		 Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
26 Aralık 2017 19:47
MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in acı günü
26 Aralık 2017 19:35		 İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek
26 Aralık 2017 19:09
KHK'yı eleştiren MHP'li vekile partisinden sert tepki
26 Aralık 2017 17:39		 '15 Temmuz, 100 yıl önceki kurtuluş mücadelesiyle örtüşmektedir'
26 Aralık 2017 16:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
Bakanlıktan taşeron personelin kadroya geçişine dair açıklama
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
İhraç eden de ihraç edildi
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 10 yıl 6 ay hapis
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
Belediyelerdeki taşeron personel için süreç başladı
Rektör'ün Dekan yaptığı eşi, görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
osmanlıspor 1
javier pastore 1
şenol güneş 1
Entelektüel 1
Game of Thrones 1
yoğun kar yağışı 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 5
cenk tosun 1
jan vesely 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
SON İLANLAR
Gebeceler Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam