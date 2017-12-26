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MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in acı günü
Demirel'in annesi Şeküre Torunoğlu vefat etti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in annesi Şeküre Torunoğlu (80) hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gören Torunoğlu'nun cenazesinin, yarın Eskişehir Reşadiye Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Cenazeye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı bildirildi.
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