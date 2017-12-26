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Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) tanıtıldı

ASELSAN, MKEK ve ROKETSAN'ın da stant açtığı zirvede, Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) tanıtıldı
26 Aralık 2017 19:38
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Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) tanıtıldı

Tekirdağ'da başlayan Trakya 2. Savunma ve Havacılık Yerlileştirme Zirvesi ve Sergisi, öğleden sonra yapılan oturum ile devam etti.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'ndaki (NKÜ) etkinlikte, Türk savunma sanayisinin önemli firmalarından ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş (ROKETSAN) gibi firmalar da stant açtı.

Etkinlikte, MKEK tarafından yapılan Milli Piyade Tüfeği de (MPT-76) katılımcılara tanıtıldı.

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Müdürü Murat Aslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

ASELSAN'ın 5 farklı alanda faaliyet gösterdiğini aktaran Aslan, "Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı (HBT), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı (MGEO), Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığı (REHİS), Savunma ve Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı (SST) ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığı (UGES) olmak üzere 5 farklı alandan faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Aslan'ın konuşmasından sonra ASELSAN'ın projelerini anlatan tanıtım filmi izlendi.

Trakya'daki firmaların savunma, havacılık ve uzay sistemleri gibi Ar-Ge ile teknoloji gerektiren üretim alanlarında daha fazla yer alması, bölgenin katma değeri yüksek teknolojik üretimle kalkınmasına destek sağlanması amaçlanan programa, NKÜ Rektörü Osman Şimşek, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz da katıldı.

Anadolu Ajansı
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