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Ürettikleri bakteri ile doğayı korumayı hedefliyorlar

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan: - "Sirkeden izole ettiğimiz bakteri oldukça yüksek oranlarda saf selüloz üretiyor. Bu saf selüloz, gıda, tarım, sağlık sektöründen tutun kağıt üretimine kadar farklı çevresel problemlerin çözümünde sorun giderici olarak kullanılabilecek"
26 Aralık 2017 19:44
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Ürettikleri bakteri ile doğayı korumayı hedefliyorlar

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) üretilen bakteriyel selülozun yara iyileştirici olarak, tekstil sanayisinde lif ya da iplik üretiminde, ameliyat ipliği üretiminde, kozmetik sanayinde, birinci kalitede kağıt veya peçete yapımında kullanılabileceği, endüstriyel atıkların çevre kirliliği yaratmasının önüne geçilebileceği bildirildi.

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazime Mercan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sirkeden İzole Edilen Asetik Asit Bakterisi ile Selüloz Üretimi ve Bakteriyel Selülozun Karakterizasyonu" çalışması kapsamında sirkeden bakteriyel selüloz ürettiklerini belirtti.

Doğan, Biyoloji Bölümü Bakteriyoloji Laboratuvarında yapılan çalışma sonucu elde edilen saf selülozla endüstriyel atıklardan çevre kirliliği yaratmadan bakteri üretmeyi ve doğayı korumayı hedeflediklerini vurguladı.

Mikroorganizmaların hayatın önemli bir parçası olduğunu dile getiren Doğan, aralarında yaşamı kolaylaştıran dost bakterilerin de bulunduğunu ifade etti.

Dost bakterilerle çok sayıda problemin çözülebileceğini ifade eden Doğan, "Çal yöresinde üretilen sirke içindeki 5 bakteriyi izole ettik. İzole ettiğimiz sirke bakterilerinin üretmiş olduğu materyali, yani biyolojik polimeri araştırdık ve saf selüloz çıktı." ifadesini kullandı.

Doğan, üretilen bakterilerden birinin çok iyi özelliklere sahip olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Sirkeden izole ettiğimiz bakteri, oldukça yüksek oranlarda saf selüloz üretiyor. Bu saf selüloz, gıda, tarım, sağlık sektöründen tutun kağıt üretimine kadar farklı çevresel problemlerin çözümünde sorun giderici olarak kullanılabilecek. Çünkü bu bakterinin, özellikle atık materyaller, şeker pancarının yan ürünü olan melas, şıra, sirke, süt ve süt ürünlerinden arta kalan diğer yan ürünler ya da meyve artıkları gibi çok sayıda materyali çok iyi kullandığı tespit edildi."

- "Bakteriyel selülozlar özelliklerinden dolayı daha kullanışlı"

PAÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevki Arslan ve Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Uğuzdoğan ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan ekibiyle çalıştığını dile getiren Prof. Dr. Doğan, "Birçok problemin çözümüne yönelik elimizde oldukça iyi veriler var. Bu verilerin değerlendirilmesi için üniversite-sanayi işbirliği doğrultusunda birçok alanda katkı sunacağımızı düşünüyoruz." dedi.

- Farklı alanlarda kullanılabilir

Bakteriyel selülozun çok farklı alanlarda kullanılabileceğine işaret eden Doğan, şöyle devam etti:

"Yara iyileştirici olarak, tekstil sanayisinde lif ya da iplik üretiminde, ameliyat ipliği üretiminde, kozmetik sanayinde, birinci kalitede kağıt ya da peçete yapımında kullanılabilir. Belki de en önemli sayılabilecek şey, ağaçlardan selüloz üretmek yerine bakteriden üretilebilir. Çünkü yan prosesler doğrultusunda saf selüloz elde etmek için çok fazla iş yükü ve enerjiye ihtiyaç var. Bu bakteri ise tamamen saf selüloz üretiyor. Bakteriyel selülozlar özelliklerinden dolayı daha kullanışlı."

Atıklardan üretilen bakteriyel selülozla endüstriyel atıkların çevre kirliliği yaratmasının önüne geçeceklerini kaydeden Doğan, "Bu çalışma, atıklardan dolayı oluşabilecek çevre sorununun çözümlenmesine ve atıklardan ekonomik çıktılar üretilmesine önemli katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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