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1+1 daireler yasaklanıyor!

ÜSKÜDAR Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçe sınırları içerisinde yapılacak yeni inşaat projelerinde 1+1'lere ve gökdelenlere izin verilmeyeceğini söyledi.
26 Aralık 2017 19:50
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1+1 daireler yasaklanıyor!

Yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nin çevresinde gerçekleşecek kentsel dönüşüme dair toplantıda Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, basın mensuplarıyla buluştu. Türkmen, özetle şunları söyledi: "Çamlıca Camii'nin eteklerindeki Kirazlıtepe mahallemiz var. Bu caminin önündeki 180 bin metrekare bir alan var. Bu alanı kentsel yenileme alanı ilan ettik; İBB Meclisi'nden geçti. 180 dönümlük bu alanda bin 400 tane konut, 120-130 tane iş yeri var. Biz yeni Boğaz planları gereği bu alanda bin 800-2 bin konut ve iş yeri yapacağız. Bu 2 bin bağımsız bölümün yüzde 80-85'ini buradaki hissedarlara, hak sahiplerine vereceğiz. Önümüzdeki 10-15 gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla bu alanda bir toplu imza töreni yapacağız."

1+1 DAİRELERE VE OTOPARKSIZ PROJELERE İZİN VERİLMEYECEK

Otoparksız ve 1+1 içeren projelere onay verilmeyeceğini belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"Maalesef Üsküdar'da mevcut yapı stoğunun maalsesef yüzde 70-80 arası kaçak, yorgun, iskansız, projesiz yapılar. İstanbul'da da bu böyle. Biz bu yasadan istifade ederek, Üsküdar ölçeğinde kentsel dönüşümü hızlandıracak birtakım hamleler yapıyoruz. Biz belediyemizde bir kurul kurduk. Bu kuruldan geçmeyen projelere onay vermiyoruz. Biz cephe görünümüne çok önemi veriyoruz. Bir Üsküdar evleri geleneği başlatmak istiyoruz. Nasıl ki Safranbolu evleri, Göymük evleri deniliyor. Üsküdar Evleri, de söylensin artık. Biz Üsküdar'da siteleşmeye karşıyız. Siteleşmek yok. Neden yok? Mahalle hayatımız devam edecek. Yerleşim alanlarını duvarlarla çevirerek toplumdan ayrıştırmayı istemiyoruz. Kesinlikle otoparksız proje olmayacak. Bütün binaların altı otopark olacak. Açık otoparktan ziyade kapalı otopark istiyoruz. Otoparksız projelere onay vermiyoruz. Son bir kırmızı çizgimiz daha var: Üsküdar'da 1+1 olmayacak. Hiçbir projede 1+1 ruhsatı vermeyeceğiz. 2+1, 3+1, 4+1 olacak."

70 BİN NÜFUSA İZİN VERİLEN BÖLGEDE 270 BİN KİŞİ YAŞIYOR

"Üsküdar'ın nüfusu 550 bin. 270 bin insanın yaşadığı Boğaz mahalleleri var. Üsküdar'da bulunan 33 mahallenin 16'sı bu mahallede ve Boğaz planlarından etkileniyor. 270 bin insanımız da etkileniyor. 33-34 yıldır devam eden bir imar problemimiz vardı.1983 yılında çıkarılan Boğaz Kanunu'na göre bir plan yapılmış. Bu bölgede 70 bin insan yaşanabilir. İmar yoğunluğunu artırarak bir imar planı yapılmış. Ama ne yazık ki birtakım gerekçelerle Boğaz bölgesinde yasaya aykırı şekilde yapılaşma gerçekleşmiş. 70 bin nüfusluk bölgede şu anda 270 bin insan yaşıyor. Bu 270 bin insanı da burada barındıracak şekilde, bu bölgede 400-450 bin kişi yaşayabilecek."

Doğan Haber Ajansı
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