Şanlıurfa'da 20 üniversiteli belediyede iş başı yaptı

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi'nde dereceyle eğitimlerini tamamlayan 20 genç Büyükşehir Belediyesinde iş başı yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında geçtiğimiz yıl yapılan protokolle 2016-2017 yılı eğitim-öğretim yılında kendi bölümlerinden derece ile mezun olan gençler, Büyükşehir Belediyesi'nde iş başı yaptı. İş hayatının ilk gününde gençlerle bir araya gelerek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak başta ilimizdeki diğer kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm illere de örnek teşkil etmesini temenni ettiğimiz bu çalışma ile kendi memleketimizin çocuklarına istihdam sağlamış oluyoruz" dedi.

Uygulamanın önümüzdeki yıllarda da süreceğini ifade eden Nihat Çiftçi, "Projemize bir yıl önceki taahhüdümüzle yola çıktık. Böylelikle 2016-2017 döneminde mezun olan gençlerimizin tüm işlemlerini tamamlayarak kendilerini bünyemize davet ettik. Buradaki amacımız Şanlıurfa'daki gençlerimizle birlikte yola devam etmek. Eğitim noktasında kendilerini kanıtlamış olan gençlerimize istihdam kapısı açtık. Gençlerimizin bugün ilk günleriydi. Kendilerine iş hayatında başarılar diledik" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayan Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Muhammet Şerif Yoluk ise desteklerinden ötürü Çiftçi'ye teşekkür etti.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen derece yapan öğrenci alımlarında toplamda 20 gence istihdam sağlandı.