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Alan değiştirme başvuru süresi uzatıldı
26 Aralık 2017 20:11
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Alan değiştirme başvuru süresi uzatıldı

Bilindiği üzere 15/12/2017 tarihli ve 21615937 sayılı yazımız ile Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği başvuru işlemlerinin 20-26 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti.

Söz konusu başvurular 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 15:00'a kadar uzatılmış olup, ayrıca özel eğitim alanında güncellenen kontenjanlar sisteme yansıtılmıştır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Memurlar.Net - Özel

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