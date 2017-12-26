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Alan değiştirme başvuru süresi uzatıldı
Bilindiği üzere 15/12/2017 tarihli ve 21615937 sayılı yazımız ile Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği başvuru işlemlerinin 20-26 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti.
Söz konusu başvurular 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 15:00'a kadar uzatılmış olup, ayrıca özel eğitim alanında güncellenen kontenjanlar sisteme yansıtılmıştır.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
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