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Bu okul tam bir 'kupakolik'

AYDIN'da 2009'da eğitim öğretime başlayan ve kentin tek spor lisesi olma özelliği taşıyan İncirliova Spor Lisesi'nin öğrencileri 8 yılda 150 kupa, yüzlerce madalya kazandı.
26 Aralık 2017 20:23
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Bu okul tam bir 'kupakolik'

AYDIN'da 2009'da eğitim öğretime başlayan ve kentin tek spor lisesi olma özelliği taşıyan İncirliova Spor Lisesi'nin öğrencileri 8 yılda 150 kupa, yüzlerce madalya kazandı.

Başta Aydın olmak üzere birçok kentteki spor kulüpleri ile milli takımlara sporcu yetiştiren lisede başarının artması için sınıflara başarılı sporcuların isimleri verilmeye başlandı.

Toplam 356 öğrencinin eğitim gördüğü okulda sınıflara Metin Oktay, Hidayet Türkoğlu, Kenan Sofuoğlu, Sinan Şamil Sam ve Hamza Yerlikaya gibi sporcuların isimleri verildi.

Her öğrencinin spor branşına göre eğitim gördüğü okulda basketbol, futbol, hentbol, voleybol, atletizm, judo, güreş, tekvando, atıcılık gibi dallarda sporcu yetiştiriliyor. Okul Müdürü Şamil Bayındır, ekip olarak daha iyi başarılar yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı
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