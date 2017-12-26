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Şehit Uzman Çavuş Çam'ı, 5 bin kişi uğurladı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26), memleketi Kahramanmaraş'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de aralarında olduğu 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
26 Aralık 2017 20:27
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Şehit Uzman Çavuş Çam'ı, 5 bin kişi uğurladı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26), memleketi Kahramanmaraş'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de aralarında olduğu 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa da bir yakının kucağında babasına veda etti.

Dün gece kente getirilen Şehit Hüseyin Çam'ın cenazesi, öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Döngele Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Evli ve bir çocuk babası Çam'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından mahalle meydanına getirildi. Burada düzenlenen törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, İlker Çitil, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, protokol üyeleri, askerler, STK temsilcileri ile şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

7 AYLIK MUSTAFA'DAN ŞEHİT BABAYA VEDA

Bakan Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, tören alanına geldiğinde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başında bekleyen acılı baba Mehmet Çam'ın elini öpüp başsağlığı diledi. Ünal ayrıca şehidin dedesinin de elini öpüp başsağlığında bulundu.

İl Müftüsü Celal Sürgeç, cenaze namazının kılınmasının ardından şehit için helallik istedi. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Şehit Hüseyin Çam'ın tabutu, cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı giderken ardından da Bakan Mehmet Özhaseki ile Mahir Ünal koluna girdikleri şehit babası Mehmet Çam ile birlikte tekbirler getirerek yürüdü. Ayakta durmakta zorlanan Fulya Çam da şehit eşinin tabutunun arkasından yürüdü. Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa ise bir yakınının kucağında babasına veda etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam, mahalle mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.
Doğan Haber Ajansı
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