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Beytüşşebap özlemini çektiği hizmetlere kavuşuyor

Görevlendirme yapılan Beytüşşebap Belediyesi, yürütülen hummalı çalışmalarla ilçeyi yıllardır özlemini çektiği hizmetlerle buluşturuyor.
26 Aralık 2017 20:35
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Beytüşşebap özlemini çektiği hizmetlere kavuşuyor

Ekrem Payan

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyenin çalışmalarıyla vatandaşlar yıllardır özlemini çektiği belediyecilik hizmetlerine kavuşuyor.

Beytüşşebap Belediye Başkanı DBP'li Nurettin Ataman'ın terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Murat Şener, ilçenin yıllardır süregelen sorunlarını çözmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 5 mahalle ve 17 bin nüfuslu ilçenin hak ettiği hizmetlere kavuşması için birçok proje uygulamaya konuldu. Bir yandan DBP'li belediyeden kalan 500 bin lira borç ödenmeye devam edilirken, diğer yandan hazırlanan projelerle ilçenin yaşam standardı artırılıyor.

"Vatandaş çamurlu su içmek zorunda kalmayacak"

Belediye Başkan Vekili Şener, AA muhabirine, DBP'li belediyenin rutin işlerin dışında vatandaşa herhangi bir hizmet sunmadığını, personel maaşlarının da 3 ay gecikmeli ödendiğini gördüklerini söyledi.

İlçe halkının eski belediye yönetimi tarafından hizmetlerden yoksun bırakıldığına işaret eden Şener, daha önce çeşmeden adeta çikolata renginde su aktığını, hazırladıkları projeyle kısa sürede Beytüşşebap'ı sağlıklı suya kavuşturacaklarını vurguladı.

İçme su ve arıtma tesisini yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunacaklarını aktaran Şener, "1 milyon 200 bin lira tutarındaki içme suyu arıtma tesisi ve 400 tonluk iki depo projesi son aşamaya geldi. İnşallah bundan sonra vatandaş çamurlu su içmek zorunda kalmayacak." dedi.

Emekliye para yerine arsa teklifi yapılmış

Şener, "Belediyenin gelirinin az, giderinin çok olması hizmet yapılmaya engel değildir. Daha önce vatandaş belediye hizmetlerinden mahrum bırakmışlar. Gelen parayla sadece personel maaşları vermişler ama 3-4 ay maaş vermediklerini sonradan evraklardan anlaşıldı. Belediyeden emekli olanlara da ikramiye verememişler para yerine arsa teklif etmişler." diye konuştu.

Terör örgütleri PKK ve FETÖ bağlantılı 9 kişinin belediyedeki görevine son verdiklerini aktaran Şener, "Belediyeye taşeron personel temin eden firmanın da yakın olduğu tespit edilerek sözleşme feshedildi. Belediye eskiden maaşlarını bile zor öderken şimdi yatırım yapan bir belediye konumuna geçtik." bilgisini paylaştı.

Cadde ve sokaklar kilitli parke döşeniyor

İlçede gençlerin spor yapacağı salon bulunmadığını, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan projeyle ilçeye spor salonu yaptıklarını ifade eden Şener, tesisin birkaç ay içerisinde hizmete gireceğini kaydetti.

Spor salonu projesinin 1 milyon 200 bin liraya mal olacağını belirten Şener, "2 milyon 300 bin bedelle bütün ilçenin cadde ve sokakları kilitli parke çalışmamız var. Böylelikle vatandaşımız yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulacak. Daha müreffeh, yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

10 ayda 10 milyon lira yatırım yapıldı

Şener, belediyeyi devraldıklarında esnafa nalburiye, yedek parça, petrol ve inşaat malzemelerinden oluşan yaklaşık 500 bin liralık borcu kısa sürede ödediklerini kaydetti.

Görev yaptıkları 10 ay boyunca borçlu durumdan yatırım yapabilecek duruma geldiklerini belirten Şener, belediye kaynaklarını fazla kullanmadan yaklaşık 10 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bazı kurumlardan kaynak sağlamaları sayesinde projelerini gerçekleştirdiklerini belirten Şener, şunları kaydetti:

"Bir kısmını belediyenin öz kaynaklarıyla bir kısmını da diğer kurumların yardımlarıyla gerçekleştirdik. 1 milyon 200 liralık içme suyu arıtma tesisinin yüzde 70'i Dicle Kalkınma Ajansınca karşılanıyor. 2 milyon 300 bin bedelle 6 kilometre kilitli parke taşı Karayolları tarafından finanse ediliyor. Bugüne kadar yapılan hizmetlere belediye bütçesinden fazla bir kaynak harcanmadan tamamen devlete bağlı kurumların destekleriyle bu hizmetleri yaptık."
Anadolu Ajansı
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