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Devlet desteğiyle işini büyüttü, mantar yetiştiriyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde genç girişimci Çağrı Önel, devletin kırsal kalkınmayı teşvik amacıyla başlattığı Genç Çiftçiler Projesi'nden faydalanarak aldığı hibeyle evinin bahçesinde mantar yetiştiriyor.
26 Aralık 2017 20:47
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Devlet desteğiyle işini büyüttü, mantar yetiştiriyor

LEVENT KİŞİ

Antalya'da Korkuteli ilçesinin Söğütçük Mahallesi'nde 34 yaşındaki Çağrı Önel, turizm fakültesinden mezun olduktan sonra evinin önünde kurduğu 50 metrekarelik çadırda istiridye mantarı üretmeye başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma destekleri kapsamında hayata geçirilen Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanmak için başvuruda bulunan Önel, 30 bin liralık liralık hibe krediyle biri 100 diğeri 150 metrekarelik 2 mantar üretim çadırı daha oluşturdu.

AA muhabirinin görüştüğü Önel, bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşamak ve gelir elde etmek için mantar işine girdiğini söyledi.

Devletten aldığı destekle işini büyüttüğünü belirten Önel, "Yılda 30 tona yakın istiridye mantarı üretiyorum. Ürettiğim mantarları kilogramı 5,5 liradan toptan olarak tüccara veriyorum. Ayda bir hasat yapılabiliyor. Ürünün satışında herhangi bir zorluk yaşamıyorum. İstiridye mantarına talep iyi. Mantarcılık az zahmetli ve karlı bir iş. Bütün genç girişimcilere bu işi öneriyorum." dedi.

Geliştirdikleri yazılımla çadırları takip ediyor

Çadırlarda otomasyon sistemi kullandıklarını anlatan Önel, şunları kaydetti:

"Çadırlardaki nem oranının yüzde 85-90, sıcaklığın ise 15-16 derece civarında olması gerekiyor. Ayrıca karbondioksit oranının da belirli bir düzeyde olması şart. Makine mühendisi kardeşim ve bilgisayar mühendisi bir arkadaşımızın da desteğiyle özel bir yazılım hazırladık. Çadırlardaki sistemi internet üzerinden telefonumla kontrol ediyor ve gerekli direktifleri veriyorum."

Anadolu Ajansı
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