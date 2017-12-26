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YÖK Genel Sekreter Yardımcısı Çobanoğlu vefat etti
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Çobanoğlu (48) hayatını kaybetti.
YÖK'ün internet sitesinden yayımlanan mesajda, geçen hafta geçirdiği enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği bildirildi.
Mesajda, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve YÖK'teki çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, vefatından derinden üzüntü duyduğu Çobanoğlu'na Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve YÖK çalışanlarına sabır diledi.
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