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Sosyal medya insanları kozalara hapsediyor

ABD'li ve Kanadalı üniversite öğrencilerinden oluşan ekip, kullanıcıları uydurma haberlere ve taraflı içeriklere karşı uyaran bir yazılım üretti
26 Aralık 2017 21:18
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Sosyal medya insanları kozalara hapsediyor

Amerikalı Kanadalı üniversite öğrencileri, internetteki uydurma ve taraflı haberlere karşı kullanıcıları uyaran bir yazılım geliştirdi.

Pontyer Gazetecilik Bursu Programı tarafından düzenlenen, internette uydurma ve taraflı haberlerle mücadele konulu 36 saatlik dijital problem çözme yarışmasına (hackathon) katılan Yale Üniversitesi Psikoloji Bölümü doktora öğrencileri Michael Lopez-Brau ile Stefan Uddenberg, California Teknoloji Enstitüsünde makine öğrenme alanında lisans eğitimi alan Alex Cui ve Kanada'nın Waterloo Üniversitesinden bilgisayar bilimi öğrencisi Jeff An'dan oluşan ekip, geliştirdikleri web tarayıcısı eklentisiyle birinciliği elde etti.

Öğrencilerin "Open Mind" adını verdiği, Google'ın Chrome web tarayıcısı üzerinde çalışan eklenti, kullanıcıları uydurma haberler yayan internet sitelerine karşı uyarıyor ve taraflı haberlere karşı farklı görüşlerden alternatifler öneriyor.

Enformasyon aktarımındaki öznelliği ve duygu durumlarını tespit etmeye ve sınıflandırmaya yönelik duyarlılık analizi teknolojisini kullanan eklenti, internette karşılaşılan haber içeriklerini ana aktörlere ve siyasi eğilimlere göre sınıflandırarak, okuyucuya aynı konuda farklı görüş açılarını sunuyor.

Ekip üyelerinden Jeff An, eklentinin işleyişini şöyle anlattı:

"Diyelim ki bir konuda çok fazla Trump yanlısı makaleler okuyorsunuz. Bu durumda size daha merkeze veya sola eğilimli görüşler sunmaya çalışıyoruz. İnternette bu konuda alternatif içerikler bulup size öneriyoruz."

Kullanıcının internette dolaştığı tüm sitelerle ilgili veri toplayan eklenti, bir yandan onu siyasi yelpazenin daha çok hangi tarafındaki içerikleri okuduğuna dair bilgilendirirken, diğer yandan ona alternatif haber içerikleri sunarak farklı perspektifleri görmesini de sağlıyor.

- "Sosyal medya insanları kozalara hapsediyor"

İnsanların sosyal medyada daha çok kendileriyle aynı görüşteki insanlarla etkileşim kurdukları ve onların paylaşımlarına maruz kaldıklarına dikkati çeken ekip üyelerinden Michael Lopez-Brau, "Sosyal medya siteleri insanları kozalara hapsediyor. Onları yalnızca kendisiyle aynı fikirlere sahip kişileri takip etmeye yönlendiriyor. Böyle olunca fikirlerin karşıt bir görüşün sınamasından geçmesi mümkün olmuyor. Sosyal medya insanları bir torbaya koyup kendinden uzaklaştırmanın aracına dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Ekip, bahar aylarında projelerini anlatmak üzere ABD Kongresi'ne konuk olacak. Ayrıca yarışmanın sponsoru olan sosyal paylaşım sitesi Facebook da kendi platformunda uydurma haberlere karşı sürdürdüğü mücadele konusunda ekip üyelerinin görüşüne başvuracak.
Anadolu Ajansı
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