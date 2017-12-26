1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zonguldak'ta lise öğretmeni tacizden tutuklandı

Zonguldak'ta bir lisede görevli öğretmen 45 yaşındaki P.U., 17 yaşındaki bir öğrencisine sözlü, bir öğrencisine de elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
26 Aralık 2017 21:47
Yazdır
Zonguldak'ta lise öğretmeni tacizden tutuklandı

Zonguldak'ta bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni P.U. iddiaya göre, okulun spor salonunda kız öğrencileri M.B.'ye sözlü, İ.U.'ya da elle tacizde bulundu.

DHA'nın haberine göre; öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine P.U.'dan şikayetçi olundu. Polis tarafından gözaltına alınan P.U., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 2
Bu haber 2,282 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okulların WhatsApp grubuna katılmak mecburi midir?
26 Aralık 2017 11:05		 Öğretmenler dezavantajlı öğrencilere rehber oldu
24 Aralık 2017 16:17
Kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti
24 Aralık 2017 15:37		 Öldürülen öğretmen çift toprağa verildi
24 Aralık 2017 15:05
Oğulları'nın öldürdüğü öğretmen çift toprağa verilecek
23 Aralık 2017 16:02		 MEB Müsteşarı'ndan alan değişikliği açıklaması
21 Aralık 2017 16:04
Bakan Yılmaz'dan Nurten öğretmene tebrik
20 Aralık 2017 20:02		 Bakan Yılmaz: En çok öğretmen ihtiyacı Batı'da
20 Aralık 2017 09:03
Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
19 Aralık 2017 22:33		 MEB, öğretmenleri boş yere beklentiye sokmuş
19 Aralık 2017 14:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
Bakanlıktan taşeron personelin kadroya geçişine dair açıklama
Dekan olunca, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı
İhraç eden de ihraç edildi
KHK'nın 121'inci maddesi değişebilir
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 10 yıl 6 ay hapis
Kadroya geçiş için başvurular 2 Ocak'ta başlıyor
Belediyelerdeki taşeron personel için süreç başladı
Rektör'ün Dekan yaptığı eşi, görevden alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
osmanlıspor 1
javier pastore 1
şenol güneş 1
Entelektüel 1
Game of Thrones 1
yoğun kar yağışı 2
trabzon'un hoşgörü,özgürlük ve saygının simgesi olması 5
cenk tosun 1
jan vesely 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
SON İLANLAR
Gebeceler Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam