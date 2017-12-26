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Astsubayın, askelern önündeki Rus ruleti ölümle sonuçlandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir Jandarma Astsubay askerlerinin gözü önünde oynadığı Rus ruleti sırasında kafasına dayadığı tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
26 Aralık 2017 22:18
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Astsubayın, askelern önündeki Rus ruleti ölümle sonuçlandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir Jandarma Astsubay askerlerinin gözü önünde oynadığı Rus ruleti sırasında kafasına dayadığı tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde oto teknisyeni ve bakım astsubayı olarak görev yapan Balıkesir Gönen nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Rıdvan Çetin (28), gündüz ilçeleri dolaştıktan sonra akşam saatlerinde Alay Komutanlığı'nda çalıştığı Kademe'ye geldi.

Burada içtima düzeni alan askerlerinden toplu tabancasını isteten Çetin, tabancadaki mermileri tek mermi kalıncaya kadar boşalttı. Alkollü olduğu belirlenen Çetin, şakağına dayadığı silahla Rus ruleti oynarken ilk denemesinde silah ateş aldı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ambulansıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya şahit olan ve fenalık geçirerek askerler ise Acil Servis'te tedavi altına alındı.

Astsubay Çetin'in Gümüşhaneli F.Ö ile nişanlı olduğu ve kısa süre içerisinde yıllık izine ayrılmayı planladığı öğrenildi.

Olayı şehit ailelerine verilen yemekte öğrenen ve hemen Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Vali Memiş, çok üzüntülü olduklarını belirterek, "Bu arkadaşımız İl Jandarma Alay Komutanlığında kademe bölümünde daha çok teknik işlerde, araçların bakım onarımıyla ilgili görevi olan bir kardeşimizdi. Gümüşhane'den nişanlı olduğunu biliyoruz. Hatta kendisi komutanlarından yıllık izin alarak yakın geleceğe yönelik bir takım plan ve hedefleri varmış. İzne çıkacakmış" dedi.

Konunun adli mercilere intikal ettiğini ve sebebinin araştırıldığını kaydeden Vali Memiş, "Böyle bir davranışta bulunacak arkadaşımız değil. Ama her insanın kendi özel hayatı ve özel dünyası var. Orada neler yaşandığını çok bilmiyoruz. Olayı hem idari hem de adli yönden mutlaka inceleyeceğiz ve araştıracağız. Bu olaydan psikolojik olarak etkilenen askerlerimiz var. Onlara da sağlık yönünden müdahale ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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