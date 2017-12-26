|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
En büyük bilişim ödülü bir Türk'ün
İngiltere'de bilişim alanında en prestijli ödüllerden biri olan "Bilişim Uzmanları Enstitüsü Ödülü"ne bir Türk layık görüldü.
İngiltere'de bilişim alanında en prestijli ödüllerden biri olan "Bilişim Uzmanları Enstitüsü Ödülü"ne bir Türk layık görüldü. Aykut Sadi, 7 yıl üzerinde çalıştığı bir yazılım ile ödül aldı. Yazılım, İngiltere'deki okulların puanlarını hem kendi içinde hem de diğer okullarla karşılaştırmasına olanak sunuyor. Yazılım, engelli öğrencileri eğitim hayatında daha avantajlı hale getiriyor.
Bu haber 439 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI