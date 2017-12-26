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'Üniversiteli hindilere' yılbaşı rağbeti

Çukurova Üniversitesi Hindicilik Araştırma Birimi'nde hem bilimsel çalışmalar için hem de üretici ve tüketiciye sunulmak için doğal ortamda yetiştirilen hindiler yoğun talep görüyor.
26 Aralık 2017 22:57
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'Üniversiteli hindilere' yılbaşı rağbeti

İsmihan Özgüven

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hindicilik Araştırma Birimi sorumlusu ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mikail Baylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağ ve kolestrol içeriği düşük, protein değeri tavuk etine göre daha yüksek hindi etinin değerinin yeteri kadar bilinmediğini, sadece yılbaşında hatırlandığını söyledi.

Hem üreticilerin kaliteli civciv sıkıntısını çözmek hem de unutulmaya başlayan hindi sektörüyle ilgili ıslah ve bilimsel çalışmalar yapmak için Çukurova Üniversitesi Zootekni Bölümü Hindicilik Araştırma Birimi'ni oluşturduklarını belirten Baylan, her birine 2 metrekarelik alan düşecek şekilde doğal ortamda hindileri beslediklerini, üretimin yanı sıra satış da yaptıklarını bildirdi.

Baylan, bu yıl içinde yaklaşık 3 bin palaz üretip dağıttıklarını, bu sayıyı artırmak için çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Şu an birimlerinde 300 civarında hindi bulunduğunu, bunların 160 kadarını yılbaşı dolayısıyla satışa çıkardıklarını ifade eden Baylan, kilogramı 15 liradan satılan hindilerin hemen tükendiğini söyledi.

"Yıl boyu hindi eti tüketmeliyiz"

Hindi etinin sadece yılbaşında hatırlanmasının haksızlık olduğunu dile getiren Baylan, şöyle devam etti:

"Hindinin yıl boyu hatırlanması gerekiyor. Hindiye haksızlık yapıyoruz. Çünkü kanatlı sektörü çok gelişti. Türkiye, tavuk eti üretiminde dünyada 8'lere, 10'lara girmiş durumda. 2 milyon ton tavuk eti üretimimiz var, bu çok iyi. Diğer türlerin de üretime girmesi lazım. Bunlardan biri de hindidir. Diğerleri ise bıldırcın ve kaz. Bunların da hayvansal protein kaynağı olarak mutlaka değerlendirilmesi lazım. Son zamanlarda kırmızı etin üretiminde büyük sıkıntı var ve pahalı. Burada devreye girebilecek kanatlı türü, kırmızı ete de yakınlığıyla hindidir. Hindi, kanatlı grubunda olmasına rağmen tavuk etiyle kırmızı et arasında görülen bir ettir, kalitelidir. Hindi etinin yağ ve kolestrol içeriği düşük, protein içeriği ise tavuktan daha yüksektir. Bunu yıl boyu tüketmeliyiz."
Anadolu Ajansı
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