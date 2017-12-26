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Emniyet Müdüründen Avrupa'ya uyuşturucu tepkisi

Bursa'da asayiş uygulamasına katılan İl Emniyet Müdürü Osman Ak: - "Şu melanet şeylerin üretim merkezi Hollanda ile Belçika öncelikli"
26 Aralık 2017 23:03
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Emniyet Müdüründen Avrupa'ya uyuşturucu tepkisi

Bursa'da İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın katılımıyla yılbaşından önce asayiş uygulaması düzenlendi. Uyuşturucunun üretiminde Hollanda ile Belçika'nın öncelikli olduğunu belirten Ak, "Oralarda üretiliyor, bize geliyor. Niye orada yakalanmıyor? Bizi böyle zehirlemek istiyorlar" dedi.

Bursa'nın merkez 3 ilçesinde 30 mahallede bin 100 polisin katılımıyla yapılan operasyonda çok sayıda araç kontrol edildi. Uygulamaya çevik kuvvet, yunus polisleri, özel harekat polisleri zırhlı araçlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Daha önceden uyuşturucu probleminin yoğun olduğu Hacivat Mahallesi'ne gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, uygulamayı teftiş ederek sokak sokak gezerek vatandaşları dinledi. Çocuklarla sohbet eden Ak, cebinden çıkardığı hediyeleri çocuklara verdi. Polis olmak istediklerini söyleyen çocuklar motora binmek isteyince Emniyet Müdürü Ak onları teker teker motora bindirip fotoğraf çektirdi. Uyuşturucu problemini azaltan Ak, Roman vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uygulama yaklaşık 2 saat sürdü.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Sözümüz durduğumuz gibi var mı bir gelişmeler, daha fazla olacak hep beraber tertemiz olacak buralar gül bahçesi olacak. Bu mikropları pislikleri temizleyeceğiz. Buna hep beraber savaş açtık. Tabi biz polis olarak tek başına bunun üstesinden gelemeyiz. Sizlerinde desteğiyle bu noktaya geleceğiz. Çok güzel noktalara geldik ama bu yeterli değil. Kökünü kazıyacağız hep beraber bu mikrobu kazıyacağız. Artık bunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz terörü nasıl belli bir noktaya getirdiysek bunu da öyle yapacağız" dedi.

"Uyuşturucunun ana üretim merkezi Hollanda ve Belçika"

"Bu hapların şu melanet şeylerin üretim merkezi Hollanda ile Belçika öncelikli" diyen Ak, "İşte bunlar demokrasinin beşiği olan ülkeler. Oralarda üretiliyor, Avrupa'da üretiliyor, bize geliyor. Niye geliyor, ne işi var Türkiye'de niye orada yakalanmıyor? Bizi böyle zehirlemek istiyorlar, böyle yıkmak istiyorlar, gençlerimizi zehirleyip toplumdan uzaklaştırmak istiyorlar. Bu bölücülüğün bir başka çeşidi onun için ben terörden daha tehlikeli diyorum. Bunun gereğini yapacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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