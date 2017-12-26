1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Türkçe-Arapça edebiyat çevirmeni eksikliği var'

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Suçin, Türk edebiyatından Arapça'ya yapılacak çevirilere ilişkin, "En büyük sorun, edebiyat çevirisi yapabilecek nitelikli çevirmen eksikliği." dedi.
26 Aralık 2017 23:09
Yazdır
'Türkçe-Arapça edebiyat çevirmeni eksikliği var'

ORHAN GÜVEL

Gazi Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Edebiyat Çevirmeni Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Arap ve Türk edebiyatından yapılan çevirilerin tarihi, çevirilerin niteliği, öne çıkan isimler ve edebiyat türlerine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Arap edebiyatından Türkçeye yapılan çevirileri, klasik ve modern dönem olmak üzere ikiye ayıran Suçin, şöyle devam etti:

"Klasik Arap edebiyatından Türkçeye yapılan en eski çeviri belki de 'Arapların Herkül'ü' olarak nitelendirilen Antername'dir. 1477'de Türkçeye çevrilmiştir. Eserde Arap şairinin kahramanlıkları anlatılır. İslam öncesi dönemde şiir festivallerinde Kabe'nin duvarına asılan Muallakalar da hem nesir hem de nazım şeklinde çeşitli tarihlerde Türkçeye çevrilmiştir. Öte yandan, Ka'b bin Züheyr'in Hazreti Peygamberimize ithafen söylediği Kasidetü'l-Bürde, İbnü'l-Mukaffa'nın Pehlevice'den Arapçaya uyarladığı Kelile ve Dimne de Türkçeye aktarılan eserler arasındadır. Abbasi döneminin edebi türlerinden makameler, Binbir Gece Masalları, İbn Tufeyl'in Hayy bin Yakzan'ı, birkaç kez Türkçeye çevrilen eserlerden. Ayrıca İbn Hazm, İbn Şüheyd, Zemahşeri ve Nefzavi gibi bilginlerden de çeviriler yapılmıştır."

"Doğrudan Arapçadan çevrilen eserleri bir elin parmaklarını geçmez"

Modern Arap edebiyatına değinen Suçin, Necip Mahfuz'un 1988'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasının, edebiyat çevirisi açısından dönüm noktası olarak kabul edilebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Necip Mahfuz'un Nobel'inden önce en çok çevrilen yazarlar Corci Zeydan, Halil Cibran, Necip Mahfuz, Necip el-Kilani, Tevfik el-Hakim, Neval Sa'davi, Tayyip Salih, Gassan Kenefani ve Mihail Nuayme'dir. Bu yazarların bazı eserleri birden fazla çevirmen tarafından Türkçeye çevrilmiş, defalarca basılmıştır. Necip Mahfuz'un, Nobel ödülü alması sonrasında Arap edebiyatına ilgi artmıştır. Ancak Necip Mahfuz'un, kendisinin bile doğrudan Arapçadan değil de bir Batı dilinden çevrildiğini görüyoruz. Doğrudan Arapçadan çevrilen eserleri bir elin parmaklarını geçmez. Halil Cibran da birçok eseri İngilizce'den Türkçeye çevrilen Arap yazarlar arasında yer alır."

"Arapçaya en çok çevrilen yazar Aziz Nesin"

Türk edebiyatından Arapçaya yapılan çeviriler hakkında bilgi veren Suçin, şöyle konuştu:

"Orhan Pamuk'un 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasıyla ivme kazanan bir ilgiden bahsediyoruz. Arapçaya en çok çevrilen yazar Aziz Nesin'dir. Onu Nazım Hikmet, Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Elif Şafak izler. Aziz Nesin'in antolojileriyle, yeniden çevirileriyle 60'a yakın kitap basılmıştır. Nazım Hikmet'ten 1952 ve 1971'de Fransızca'dan çevrilen iki ayrı şiir seçkisi var. 1982'de ise tüm şiirleri 6 cilt halinde doğrudan Arapçaya çevriliyor. İlginçtir ki 'Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim' adlı biyografik romanı İngilizce, Rusça ve Türkçeden, ayrı çevirmenlerce Arapçaya çevriliyor. Tiyatro oyunlarının önemli bir kısmının da 1955'ten başlamak üzere çeşitli tarihlerde Arapçaya çevrildiğini biliyoruz. Bu da Arapların Nazım Hikmet ilgisinin önemli bir göstergesi. Bu yüzden Nazım Hikmet'in çağdaş Arap şairlerine etkisi kayda değer."

Edebiyat çevirilerinde nitelik sorunu

Arapçaya çevrilen Türk yazarların nicelik bakımından azımsanmayacak sayıda olduğunu belirten Suçin, şunları söyledi:

"Fakat bu çevirilerin nitelikleri tartışılabilir. Bunun birçok nedeni var. Öncelikle eserleri çevirecek çevirmenlerin dikkatli seçilmesi lazım. Belki de çevirmenlerin seçiminde alan uzmanlarına danışılmalı. Editörlük süreci neredeyse işletilmiyor gibi bir izlenim var bende. Çevirilerde Arapça birçok dil ve ifade yanlışları hemen göze çarpabiliyor. Bir diğer husus yayınevi seçimi. Desteklenen eserlerin, Arap dünyasında geniş dağıtım ağına sahip yayınevlerine verilmesi önemli. Tabii çevrilecek kitapların seçimi de çok önem arz ediyor. Desteklenecek yazarlar, Türk edebiyatını temsil etme gücüne sahip olmalı. Söz gelimi desteklenen birçok çevirilere rağmen Oğuz Atay'ın 'Tutunamayanlar' adlı eseri henüz Arapçaya çevrilmiş değil. Öykücülerimizden veya şairlerimizden temsil gücü yüksek bir seçkinin dahi Arapçada olmadığını belirtmem lazım."

Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'inden seçki çevirisi

Çevirmenliğini kendisinin yaptığı Divan-ı Hikmet'ten seçkiler hakkında da bilgiler veren Suçin, şunları anlattı:

"Aklımın bir köşesinde zaman ve imkan bulursam Yunus Emre'yi çevirmek vardı. Bunu gerçekleştirmeye fırsat olmadı ama Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'ın teşvikiyle Ahmet Yesevi'nin, 'Divan-ı Hikmet'inden yapılmış bir seçkiyi Arapçaya çevirdim. Ahmet Yesevi, Orta Asya'dan Anadolu'ya, tasavvuf çizgisinin önemli bir ana damarı. Eserlerini Türkçe yazmış. Arapça ve Farsça'nın yaygın olduğu bir dönemde onun Türkçe yazması, yeni bir yazma geleneği oluşturması açısından önemli."

"Edebi çeviri atölyeleri desteklenmeli"

Hem Türkiye'den hem de Arap dünyasından 'neler çevirebiliriz?' diye istişare etmek için kendisini arayan yayıncılar olduğunu hatırlatan Suçin, "En büyük sorun, edebiyat çevirisi yapabilecek nitelikli çevirmen eksikliği. Burada edebi çeviri atölyelerinin desteklenmesi, çoğaltılması gerekir. Bu tür atölyelerin hem çeviri bilim altyapısına hem de iyi bir edebiyat donanımına ve çeviri deneyimine sahip kişilerce yönetilmesi gerekir." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 4 1
Bu haber 864 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
e-YDS başvruları başladı
25 Aralık 2017 10:00		 Meslek liseliye evde staj dönemi
25 Aralık 2017 07:50
Çocuklara matematiği oyunla sevdirecekler
24 Aralık 2017 22:22		 Toyota ve Sakarya Üniversitesi iş birliği uzatıldı
24 Aralık 2017 16:55
Öğretmenler dezavantajlı öğrencilere rehber oldu
24 Aralık 2017 16:17		 'Eğitim insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktı'
23 Aralık 2017 23:34
Liseliler, stajını kimsesiz yaşlının evinde yapacak
23 Aralık 2017 17:23		 Bitcoin eğitim sektöründe de kabul gördü
23 Aralık 2017 14:09
1 milyon 700 bin öğrenci yaşlının eli ayağı olacak
23 Aralık 2017 09:09		 Batman Belediyesi'nden 25 bin öğrenciye eğitim desteği
22 Aralık 2017 20:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
HSK'dan adliye kararları yayımlandı
27 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
ÖKK'deki darbe girişimi davasında 11 sanığa tahliye
FETÖ sanığı eski komutan hakim karşısında
Bingöl'de çatışma: 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralandı
Bursa'da 'Huzur Operasyonu' başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'a geldi
Gece yarısı yangın paniği: 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 2
yaşar kemal uğurlu 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
the north remembers 1
Entelektüel 1
ümraniyespor 1
javier pastore 1
the shield 1
dick advocaat 1
ergin ataman 1
SON İLANLAR
Gebeceler Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam