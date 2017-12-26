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Türk yazılımcıların uygulamasına Google darbesi

Türk uygulama geliştiriciler tarafından Kasım ayında yayınlanan Papillon uygulaması Google Play Store'dan kaldırıldı. Google, bu olayın bir ay sonrasında çalışma mantığı aynı olan Selfie-style Answers uygulamasını duyurdu.
26 Aralık 2017 23:36
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Türk yazılımcıların uygulamasına Google darbesi

Başta Yalçın Özdemir olmak üzere tamamı Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Papillon uygulaması soru-cevap konseptiyle dikkatleri üzerine çekmişti. App Store ve Play Store'da yayınlandıktan sonra yükselen bir kullanıcı grafiği elde etti. Kasım ayında yayınlanan uygulamadan bir ay sonra Google aynı Papillon'a benzeyen bir uygulamasını tanıttı.

Google'ın Selfie-style Answers uygulamasını tanıtırken kullandığı metinler bir Papillon'a benziyor. Papillon, 'alanında bilgili kişilere soru sorabilir ve videolu şekilde cevap alabilirsiniz' tanıtım metnini kullanırken, Google ise, 'you can find answers to questions about notable people' yani "tanınmış ve saygın kişiler hakkında soruların cevaplarını bulabilirsiniz" diyerek açıklama yaptı.

Google bu benzerliklerin üzerine bir hamle daha yaparak Papillon uygulamasını Google Play Store'dan kaldırdı. Papillon ekibi durumun, Google'ın projenin büyümesini engelleyerek kendi bünyesinde bu tarz bir ürün geliştirmek istemesiyle alakalı olabileceğini düşünüyor.

Buna benzer olaylar daha öncesinde Snapchat ve Facebook arasında yaşanmıştı hatta hala devam ediyor. Snapchat'i satın alamayan Facebook grubu bu uygulamadaki bütün özellikleri kopyalayarak Instagram'a entegre etmeye başladı.

Tamamı Türk yazılımcıların geliştirdiği Papillion uygulaması Google Play Store'dan kaldırıldıktan sonra Yalçın Özdemir, bir açıklama yayınladı. 'Teknoloji devlerine yenik düşmek zorundasınız' isimli makalesinde, Google'ın konsept çaldığını iddia ediyor.

Papillon uygulaması Google Play Store'dan kaldırıldı ancak hala App Store üzerinden indirilebiliyor. Konuyla ilgili olarak Google'ın daha detaylı bir cevap vermesi bekleniyor.
Yeni Şafak
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