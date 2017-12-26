1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DEAŞ'ın parmak izi oyunu

Kırşehir'de, DEAŞ üyelerine ait olduğu belirlenen bir evde, ölen örgüt üyelerinin adına para transferleri yapıldığı değerlendirilen parmak izi kalıpları bulundu.
26 Aralık 2017 23:47
Yazdır
DEAŞ'ın parmak izi oyunu

Serkan Güner

Kırşehir'de DEAŞ üyelerine ait olduğu belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda, 60 bin dolar ile ölen örgüt üyelerinin adına para transferlerinin yapılması için kullanıldığı değerlendirilen parmak izi kalıpları bulundu.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine baskın düzenledi.

Kent merkezindeki ilk evde DEAŞ adına düzenlenmiş çok sayıda evlilik cüzdanı şeklinde belgeler bulundu. Belgelerin en başında sözde DEAŞ bayrağı, alt kısımlarda ise evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü.

Aynı evin mutfak bölümünde arama yapan ekipler, yemek yapımında kullanılan eşyaların içine gizlenmiş vaziyette sözde evlilik cüzdanındaki kişilere ait düğün fotoğrafları, ziynet eşyaları, örgüte ait kimlik kartları, Suriye ve Irak devletleri adına çıkarılmış kimlikler, çok sayıda dolar ve Türk lirası ele geçirdi.

Parmak izi kalıpları

Evin gizli bölümlerinde bulunan parmak izi kalıpları da dikkati çekti. Gerçeklerinin birebir kopyası olarak alınmış 9 ayrı işaret parmağı iziyle ilgili de inceleme başlatıldı.

Plastik kaplamalar üzerine kalıpları alındığı anlaşılan ve ölen DEAŞ mensuplarına ait olduğu tahmin edilen parmak izleri, örgütün iç yapılanmasında yer alan kişiler adına bazı işlemlerin yürütüldüğü izlenimi verdi. Ölen örgüt üyeleri adına para transferlerinin yapılması için kullanıldığı değerlendirilen parmak izi kalıplarıyla bulunan 60 bin dolar da bu değerlendirmeyi kuvvetlendirdi.

Örgüte ait kent merkezinde tespit edilen bir başka evde yapılan aramada ise sözde DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin gönderdiği belirlenen bir mektup da bulundu.

Bağdadi'nin imzası ve mührü bulunan mektupta, tıpkı Fetullahçı Terör Örgütü'nde olduğu gibi DEAŞ'ta başlayan çözülmeler ve itirafların önüne geçilmeye çalışıldığı dikkati çekiyor. Örgüt üyelerinin motivasyonun artırılması amacıyla yazıldığı gözlenen mektupta, yeni talimatlar da yer alıyor.

Bağdadi mektupta, DEAŞ'tan ayrılanların cehenneme gideceğini ileri sürerek, örgüt bünyesindeki kişilerin kurtuluşa ereceğini, bu nedenle ayrılmamaları gerektiğini dikte ediyor.

Çeşitli vaatlerde de bulunan Bağdadi, DEAŞ ile daha çok kişiye ulaşmaları gerektiğini belirterek, ayrılanların da cezalandırılacağı tehdidinde bulunuyor.

Kırşehir'de, farklı tarihlerde tutuklanan 19 DEAŞ mensubunun yargılanmasına Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış, bu sanıkların verdikleri ifadeler doğrultusunda aralarında DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu olduğu ileri sürülen şüphelinin de bulunduğu 4 kişi daha yakalanarak tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 871 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de çatışma: 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralandı
27 Aralık 2017 02:31		 FETÖ sanığı eski komutan hakim karşısında
27 Aralık 2017 02:00
Manisa'da 4 eski kamu görevlisi FETÖ'den gözaltında
26 Aralık 2017 23:30		 PKK operasyonları hız kesmeden sürüyor
26 Aralık 2017 22:47
486 sanıklı Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
26 Aralık 2017 21:05		 332 askeri personelin yargılanmasına devam edildi
26 Aralık 2017 20:19
'Tanklar halka ateş ede ede çıkacak' talimatı
26 Aralık 2017 20:15		 Toplantı sırasında telefonları dışarıda bırakıyorlarmış
26 Aralık 2017 20:09
Antalya'daki FETÖ operasyonunda 15 tutuklama
26 Aralık 2017 19:41		 16 ilde gözaltına alınan 7 muvazzaf asker tutuklandı
26 Aralık 2017 19:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
HSK'dan adliye kararları yayımlandı
27 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
ÖKK'deki darbe girişimi davasında 11 sanığa tahliye
FETÖ sanığı eski komutan hakim karşısında
Bingöl'de çatışma: 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralandı
Bursa'da 'Huzur Operasyonu' başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'a geldi
Gece yarısı yangın paniği: 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 2
yaşar kemal uğurlu 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
the north remembers 1
Entelektüel 1
ümraniyespor 1
javier pastore 1
the shield 1
dick advocaat 1
ergin ataman 1
SON İLANLAR
Gebeceler Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam