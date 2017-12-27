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27 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
27 Aralık 2017 00:01
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27 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus ziyareti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ile Sibsi baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Devlet Nişanı" takdim edecek. Erdoğan, Sibsi tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı'na gerçekleştireceği ziyaretin ardından Kasbah Sarayı'nda Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'i kabul edecek.

- Meclis Başkanlık Divanı'nda Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile görüşecek Erdoğan, daha sonra Nahda Lideri Raşid el-Gannuşi, Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid es-Sibsi, Tunus Projesi Hareketi Başkanı Muhsin Merzuk'u Golden Tulip Kartaca Otel'de ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Golden Tulip Kartaca Otel'de düzenlenecek Türkiye-Tunus Ekonomi ve Yatırım Forumu'na iştirak edecek.

(Tunus)

- Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket edecek.

(Ankara/07.00)

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısına katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Siirt'te İbrahim Hakkı Hazretleri Müzesi'nin açılış törenine iştirak edecek, ilde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Siirt / 11.00-15.15)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/12.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in vefat eden annesi Şeküre Torunoğlu'nun Eskişehir Merkez Reşadiye Camisi'nde, öğle vakti kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Eskişehir)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Selçuklu ilçesinde Enzime Dirençli Nişasta Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak, İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/11.00/13.00/14.15)

2- TÜİK, 2016 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenecek muhtemel gösteriler takip edilecek.

(Kudüs)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 şüphelinin yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivil yöneticinin de arasında bulunduğu 43'ü tutuklu 53 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.30)

- İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığından helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan 9'u tutuklu, 8'i firari 19'u eski askerin yargılanmasına Çağlayan'da başlanacak.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istenen eski hakimler Mustafa Göçer ve Harun Gökdağ'ın yargılanmasına İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 3. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 22 sanığın yargılanması devam edecek.

(Edirne / 09.00)

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazma hazırlığındayken kaçırılarak öldürülen gazeteci Haydar Meriç'in de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesi iddiasıyla örgüt elebaşı Gülen'in dahil olduğu 20'si tutuklu 3'ü firari, 33 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edilecek.

(Kırklareli / 09.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi arasındaki "Gönüllülük İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir, Kayserispor-Antalyaspor, Atiker Konyaspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-İstanbulspor maçları oynanacak.

(Giresun/15.00/Kayseri/16.30/Konya/18.30/İstanbul/20.30)

3- Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/18.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Galatasaray Odeabank-Hapoel Bank Yahav ve Morabanc Andorra-Darüşşafaka maçları yapılacak.

(İstanbul/20.00/Andorra La Vella/22.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi karşılaşacak.

(Ankara/17.00)
Anadolu Ajansı
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