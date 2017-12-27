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Bingöl'de çatışma: 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin temas sağladığı teröristlerle çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü, 2 güvenlik korucusu hafif yaralandı.
27 Aralık 2017 02:31
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Bingöl'de çatışma: 1 terörist öldürüldü, 2 korucu yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Servi Beldesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 2 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı korucular helikopterle alınarak Bingöl'e getirildi. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan korucuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

Bingöl Valiliğe de yaptığı açıklamada; "Bölücü terör örgütüne yönelik Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte ölü ele geçirilmiş, 2 güvenlik korucumuz ise hafif şekilde yaralanmış ve Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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