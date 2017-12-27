1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baş döndüren Kudüs trafiği

Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararına karşı 20 ülke lideriyle bizzat görüştü. Trump, ülkeleri "yardımları kesmekle" tehdit etmesine rağmen Ankara, BM sürecini de başarıyla yönetti
27 Aralık 2017 06:10
Yazdır
Baş döndüren Kudüs trafiği

SABAH'ın diplomasi kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türkiye kritik Kudüs kararı öncesi tam anlamıyla diplomasi trafiği yürüttü.

Buna göre Türkiye, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanınacağına ilişkin kararını 1-2 Aralık'ta haber aldı. Bilgi, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından ABD ile yapılan telefon görüşmesi sonrası teyit edilir edilmez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stratejiyi belirledi.

Derhal İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) olağanüstü toplanması kararı verdi. Bu strateji doğrultusunda İİT sonrasında konunun Birleşmiş Milletler'e taşınması için hazırlık talimatı verdi.

Erdoğan bu süreçte 20 ayrı ülkenin lideri ile bizzat telefonla görüştü.

Erdoğan'ın Papa ile görüşmesi ise Yunanistan ziyareti sırasında gerçekleşti.

Putin ise o telefon görüşmesinde "bu konu çok önemli, normalde büyükelçi gönderiyoruz ama bu kez bakan yardımcısı göndereceğiz" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplandığı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ı aradı, zirveyi sordu. Kalın "Ne bekliyordunuz, çok güçlü bir karar çıktı, Kudüs herkesi birleştirdi. Herkes aynı masada oturdu, aynı bildiriye imza attı" dedi. Telefonda "kararınızı reddediyoruz, BM sürecini de başlatacağız" diye konuştu.

BM'deki Kudüs tablosunun nihai sonucu, ABD'nin kararı veto edeceği Ankara tarafından öngörülüyordu.

ANKARA ÖNCEDEN BİLİYORDU

Türkiye Trump'ın Kudüs kararı öncesi Suudi Arabistan ziyaretinin sonuçlarını da biliyordu. Suudi Arabistan'ın ABD ile birlikte poz verse de oylamada ret vereceği bilgisi Ankara'ya ulaşmıştı.

Erdoğan hemen Kral Abdullah'ı telefonla aradı. Kral "Bu konuda esneklik yapmamız mümkün değil" mesajını verdi.

BM'DEKİ KRİTİK OYLAMA GÜNÜ...

BM'de oylamanın olacağı gün Ankara'ya Amerikalıların tek tek ülkeleri arayıp, tehdit ettiği haberi geldi. Bunun öncesinde Ankara'nın beklentisi 140-150 ülkenin tasarıya evet demesiydi. Bu haberden sonra bir düşüş olabileceği değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Feridun Sinirlioğlu ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri sürekli telefonda görüşüyordu. İki isim "Şu andaki hava, üçte iki çoğunluğu alıyoruz" dediler.



ABD'YE TARİHİ DERS

Birleşmiş Milletler'de (BM) Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylamada ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği Kudüs tasarısı 128'e karşı 9 oyla kabul edilmişti. ABD'nin desteği kesmekle tehdit ettiği 35 ülke ise tasarıya çekimser oy kullanmıştı.

İSRAİL'LE TEMAS YOK

Yetkililer İsrail ile şu anda temas olmadığını ve yakın bir tarihte olmasının beklenmediğini belirtiyor. ABD ile Dışişleri Bakanı ya da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü seviyesinde temas olması bekleniyor.

ANKARA'NIN YENİ YOL HARİTASI

İlk planda birinci hedef Filistin devletini tanıyan devletlerin sayısını artırmak.

Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyanların sayısını artırmak.

Haremi Şerif'in statüsünün korunması çabalarını yoğunlaştırmak.

Zirvede alınan kararlarda Kudüs ve Kudüslülerin ekonomik açıdan güçlenmesi ve desteklenmesi; İslam Kalkınma Bankası'nın bazı fonlarının Kudüs'e yoğunlaştırılması hedefleniyor. Yani ekonomik destek artırılacak. Ürdün'le bu konuda yakın çalışılacak.

Yeni barış planı konusunda ise Ankara istişarelerini sürdürüyor. Filistin zaten ABD'nin arabuluculuğunu kabul etmiyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap Ligi ve ABD konunun içinde. Ancak bu dörtlü bir çözüm üretemiyor. Şimdi Ankara'nın değerlendirdiği İslam İşbirliği Teşkilatı ve AB üzerinden nelerin yapılabileceği konusu. AB biraz daha inisiyatif alabilir mi, BM inisiyatif alabilir mi sorularının yanıtları aranıyor. Ancak Ankara'da bu işin Amerika'sız da olmayacağı gerçeği, Amerika'nın İsrail üzerinde baskı kurabilecek tek ülke olduğu saptaması da yapılıyor.

Hilal Kaplan
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 2
Bu haber 1,109 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti
Fatih Üniversitesi operasyonu: 171 gözaltı kararı
Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet
KHK ile Yargıtay ve Danıştay sil baştan
Başbakan: KHK'da düzeltme yapılmayacak
Erdoğan'ın 'Türk Üçgeni' projesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 1
lannister hanesi 1
gece kralı 1
ergin ataman 1
Game of Thrones 1
fernando francisco reges 1
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
elon musk'ı hiç duymadım 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam