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FETÖ, PKK ve DHKP-C'den tek tip oyunu

FETÖ'den tek tip kıyafet konusunda 2 aşamalı plan: Eylemsel tepkiyi PKK ile DHKP-C gösterecek. FETÖ'cülerse duruşmalarda 'baştan suçlu ilan edildik' algısı yaratarak AİHM'yi etkilemeye çalışacak
27 Aralık 2017 06:40
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FETÖ, PKK ve DHKP-C'den tek tip oyunu

SABAH, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen, duruşmalara geliş-gidişte tek tip kıyafet giydirilmesi uygulamasına, terör örgütlerinin nasıl tepki vereceğine dair güvenlik birimlerinin elde ettiği bilgilere ulaştı. Buna göre FETÖ, tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet giydirilmesi konusunda "eylemsel tepki göstermeme" kararı alırken, dirsek teması yaptığı terör örgütleri PKK ve DHKP-C'yi ön plana sürmeye hazırlanıyor.

AMAÇ, MAĞDUR ALGISI YARATMAK

FETÖ, tek tip uygulamasına karşı "mağduriyet stratejisi" uygulama kararı aldı. Özellikle Sincan F Tipi Cezaevi'nde tutulan FETÖ'nün önemli isimleri, avukatları ve yakınları ile görüşmelerinde, "PKK ve DHKPC'lilerin avukatları ile görüşülüp gösterecekleri tepkilere destek olunsun" talimatı verdi. PKK ve DHKP-C önümüzdeki hafta içinde temsilcileri aracılığıyla bir araya gelerek, FETÖ'nün, "Tek tip kıyafete karşı eylemsel tepkiyi, hükümlü olmaları nedeniyle, PKK ve DHKP-C'liler göstersin. Biz de duruşmalarda, bu uygulama nedeniyle başından suçlu ilan edildiğimizi anlatıp AİHM'nin de dikkatini çekelim" önerisini değerlendirecek. FETÖ'cü darbeciler, "Mahkemelerdeki savunma sırasında konunun 'adil yargılanma hakkı' kapsamında işlenerek AİHM'ye taşınmasının daha etkili olduğunu, ilerleyen yıllarda bu yolla özellikle AİHM nezdinde daha önemli sonuçlar alınacağı" görüşünü paylaştı.

BURSA KUMAŞINDAN YAPILDI

FETÖ'cüler, Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Tek tip giymektense kefen giymeyi tercih ederiz" şeklindeki açıklamalarının iyi değerlendirilmesi, görüşmelerin de bu açıklama merkez alınarak yürütülmesini de talimatlarına ekledi. Bu arada, tek tip kıyafetlerin Bursa Açık Cezaevi'nde dikiminin tamamlandığı, yönetmelik çıktıktan sonra cezaevlerine dağıtılacağı öğrenildi.
Sabah
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