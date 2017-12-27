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Darbeyi durduran sivil gerçekler

Darbeye engel olan siviller için 'yargılanma muafiyeti' getiren KHK maddesine karşı muhalefetin ortaya attığı iddialar birer birer çürütüldü
27 Aralık 2017 07:05
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Darbeyi durduran sivil gerçekler

5 İDDİAYA 5 CEVAP

Muhalefetin darbeye izin vermeyen siviller için getirilen 'yargılanma muafiyeti' üzerinden KHK'ya karşı yürütmeye çalıştığı algı sürecinin dayanaksız olduğu yine KHK'nın tartışılan 121'inci maddesindeki hükümlerde çürütülüyor. Gündeme getirilen iddialar ve başta AK Parti temsilcilerinin açıklamalarıyla ortaya çıkan 5 gerçek şöyle:

İDDİA 1: Yargılanma muafiyeti tüm terör olaylarına karşı çıkan siviller için getiriliyor.

GERÇEK 1: Maddede, "15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemleri" ifadesi yer alıyor. Bu cümledeki "terör eylemi", o darbe teşebbüsünün aracı olan "terör eylemi"ni içeriyor. Nitekim FETÖ sanıkları da "anayasal düzeni değiştirmeye kalkışma" suçunu terör yöntemiyle yaptıkları gerekçesiyle yargılanıp ceza alıyor.

İDDİA 2: 15 Temmuz ile ilgisi olmayan teröre karşı koyan siviller de yargılanmaktan kurtulur.

GERÇEK 2: KHK maddesinde bu düzenlemenin 15 Temmuz kalkışmasının "bastırılması kapsamında hareket edenleri" içerdiği açıkça belirtiliyor. Bu nedenle muafiyet, sivillerin en azından 16 Temmuz öğle saatlerine kadar yaptıkları darbeye karşı koyma faaliyetleri için geçerli olacak. Çünkü Başbakan Binali Yıldırım "darbe girişiminin bastırıldığını" bu saatlerde açıklamıştı.

İDDİA 3: Savcılıklar ve mahkemelerin keyfiliğine yol açabilecek ucu açık bir düzenleme.

GERÇEK 3: Ceza hukukundaki "yorum" ve "kıyas yasağı" ilkeleri de KHK'daki bu düzenlemeyi yorumlayacak hakime takdir yetkisi bırakmıyor. Çünkü hakimin yorum yetkisi ancak düzenlemede açık bir hüküm bulunmaması halinde devreye giriyor.

İDDİA 4: KHK, devletin güvenlik yetki ve sorumluluğunu sivillere devrediyor.

GERÇEK 4: Yapılan düzenleme, bundan sonraki herhangi bir tarihteki terör eylemi karşısında sivil kişilere müdahale sorumluluğu getirmiyor..

İDDİA 5: Bu bir aftır ve af yasası Meclis'te ancak özel çoğunlukla çıkarılabilir.

GERÇEK 5: Şu anda hakkında 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyduğu için hakkında soruşturma başlatılan veya dava açılan kimse bulunmuyor. Bu nedenle de düzenlemenin af yasası olarak değerlendirilmesi Anayasa Mahkemesi'nin af yasası kriterleriyle örtüşmüyor.

'Darbe bastırma sürecini kapsıyor'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Şu anda darbe devam etmiyor. 15 Temmuz'da başladı, 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Bu kanunda 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir düzenleme yok...

'Tarihleri aşan uygulama düzeltilir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Pratikte kanundaki ilgili tarihleri aşan bir uygulamaya yönelim söz konusu olursa bu düzeltilir.

EDA IŞIK ERSAN ATAR

Sabah
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