AK Parti KHK'nın tartışılan maddesi hakkında tek ses istedi

Kuzu, "696 Sayılı KHK ile 'Terör olaylarını önleyen sivillere yargı muafiyeti' getirdik. İşin özeti şu: 15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse, bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak" şeklindeki mesajını, "Son çıkan KHK'nın amacı ve kapsamı çok açık. Bu ülkede 15 Temmuz vahşetini yaşatanlara karşı direnen vatandaşlarımızın, demokrasiye sahip çıkmaları nedeniyle devletin yanlarında olduğunu göstermek. Bunu farklı yerlere çekmek iyi niyet değildir" diye değiştirdi.

Kuzu, Hürriyet'e "İleriyi kapsar kapsamaz yerine tartışılması gereken düzenleme doğru mu eğri mi; biz doğru diyoruz. Zaten hukukta da yeri olan bir husus" dedi.