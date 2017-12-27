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Işık süzmesi büyük merak uyandırmıştı: Sırrı çözüldü
TÜRKİYE'de sabah erken saatlerde gökyüzünde gözlemlenen ışık hüzmesinin Rusların test ettiği RS-12M tipi balistik füze olduğu ortaya çıktı. Rus Tass Haber Ajansı, bugün erken saatlerde Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetlerinin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı
Bugün Hazar Denizi'nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezinden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşu, geniş bir coğrafyadan gözlemlendi. Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan'daki test merkezine düştü. Füzenin uçuşu sırasında Türkiye'de İstanbul'dan Hatay'a, Samsun'dan Şırnak'a kadar geniş bir alanda görüldü.
MENZİLİ 13 BİN KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR
Atılan RS-12M tipi füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, Bu füze, ICBM olarak adlandırılan Kıtalararası Balistik Füze. Topol serisi füze ailesinin bir üyesi. Yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine doğru ilerliyor. Bu nedenle çok geniş bir coğrafyadan tespit edilebiliyor dedi.
Daha önceden yapılan testlerde, füzenin oluşturduğu ışık hüzmesi, Ardahan'dan da gözlemlenmişti.
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