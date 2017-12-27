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Ülkemizin iç kesimlerinde sıcaklık artacak-Haritalı
Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
EDIRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
IZMIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
CANKIRI °C, 6°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKISEHIR °C, 6°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARAMAN °C, 3°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 17°C
Az bulutlu
BOLU °C, 5°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
DÜZCE °C, 9°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 4°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BİNGÖL °C, 10°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu
KARS °C, 4°C
Az bulutlu
VAN °C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
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