Ülkemizin iç kesimlerinde sıcaklık artacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

CANKIRI °C, 6°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKISEHIR °C, 6°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARAMAN °C, 3°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 17°C

Az bulutlu

BOLU °C, 5°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

DÜZCE °C, 9°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 4°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 10°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Az bulutlu

KARS °C, 4°C

Az bulutlu

VAN °C, 8°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık