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Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı

10 yıl önce 57 kişinin öldüğü Atlasjet kazasında şok ses kaydı! Uçaktaki bilim insanlarından birisinin ölmediğini söyleyen FETÖ'cüler Toryum madenini bulmak için o Prof.'un peşine düştü
27 Aralık 2017 07:51
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Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameye göre, 30 Kasım 2007 günü Atlasjet Havayolları'nın İstanbul- Isparta seferini yapan ve içerisinde çok önemli araştırmalar yapan 6 bilim insanın da yer aldığı 50 yolcuyla 7 mürettebatın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgil şok bir ses kaydı bulundu. FETÖ'nün şirketlerinden olan ve hakkında soruşturma yürütülen Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Isparta temsilcisi tutuklu sanık Muammer Görgeç'in cep telefonundan çıkan 5 dakikalık telefon görüşmesi kaydında uçak kazasıyla ilgili kritik bilgiler yer alıyor.

O akademisyeni bulun

İddianameye giren Muammer Görgeç'in cep telefonundaki '2014 01 17 085742' nolu yaklaşık 5 dakika süren ses kaydına göre, Muammer Görgeç ile kimlikleri tespit edilemeyen iki erkek şahıs Isparta'daki uçak kazayla ilgili konuşuyor. Konuşmalarında kimliği belirsiz iki kişi şüpheli Muammer Görgeç'e "Uçağı İsrailliler düşürdü, ölen akademisyenler Toryum madeni üzerinde çalışıyordu, bu çalışmalarda görev alan 1 akademisyen uçakta yoktu, o akademisyeni bulup Toryum madeni bölgelerini tespit edelim" diyor.

Faciadan tek kurtulan Prof. Dr. Çetin!

Korkunç kazada hayatını kaybedenlerin arasında bulunan 6 bilim adamının Türkiye'nin nükleer araştırmalarında çok önemli role sahip oldukları ortaya çıktı. Isparta'da düşen uçağa son anda ailevi nedenlerden dolayı binmekten vazgeçen ve uçuşunu iki gün sonraya erteleyen bilim adamı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin kazadan kurtulmuştu.

Test laboratuvarına Türk imzası atacaklardı

Uçak kazasında Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Arık, Araştırma Görevlisi Özgen Berkol Doğan, Yüksek Lisans Öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesinden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve Araştırma Görevlisi Mustafa Fidan hayatını kaybetmişti. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Arık 'Atlas deneyi'nde çalışıyordu. Isparta'ya gelen bilim adamlarının, Eğirdir İlçesi'nde gerçekleştirilecek 'Türk Hızlandırıcı Merkezi'nin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarı'nın Kurulması' başlıklı DPT projesinin IV. Çalışma toplantısına katılmak için yola çıkmışlardı.

Devrim TOSUNOĞLU
Akşam
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