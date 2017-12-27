Başbakan: KHK'da düzeltme yapılmayacak

Suudi Arabistan ziyareti öncesi havaalanında açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Yeni KHK'da yer alan ve tartışmalara yol açan ayrıca eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de eleştirdiği "Sivillere Yargı Muafiyeti" düzenlemesiyle ilgili olarak 'KHK'nin dilinde bir şey yok, Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Bir sorun yok dilinde" dedi.

"CHP DARBEYE KARŞI MI DEĞİL Mİ?"

Başbakan Yıldırım, son yayınlanan KHK'daki tartışılan madde hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Bu konu birkaç gündür konuşuluyor. Ama bu konuşmaların hepsi boş. Sebebi şu: Ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi oldu, 16 Temmuz günü de bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Şunu sormak istiyorum, bu görüşleri ifade edenler, özellikle CHP, darbeye karşı mıdır değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevi olup olmayan, ülkesine sahip çıkan herkes, bu darbeye karşı koymuştur." dedi.

"DÜZELTME YAPILMAYACAK"

Başabakan "Darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek, vatandaşlara 'niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir. CHP belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin KHK hakkında Abdullah Gül'ün eleştirilerini sorması üzerine Başbakan Yıldırım 'KHK'nin dilinde bir şey yok, Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Bir sorun yok dilinde" dedi.