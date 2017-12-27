1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

iOS'a, Android'e, Amazon'a, eBay'a KDV mükellefiyeti geliyor

Maliye, elektronik ortamda Türkiye'deki vatandaşlara uygulama başta olmak üzere hizmet satan yabancı şirketlerin KDV mükellefi olmaları gerektiğini belirten tebliğ taslağı hazırladı
27 Aralık 2017 08:00
Yazdır
iOS'a, Android'e, Amazon'a, eBay'a KDV mükellefiyeti geliyor

Maliye, elektronik ortamda Türkiye'deki vatandaşlara uygulama başta olmak üzere hizmet satan yabancı şirketlerin KDV mükellefi olmaları gerektiğini belirten tebliğ taslağı hazırladı. Bankalar kartlar üzerinden yapılan hareketi Maliye'ye bildirecek. Mükellef olmayanlara ceza var.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi uygulama tebliğinde değişiklik yapmak için bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslak, yurtdışından Türk vatandaşlarına uygulamalar başta olmak üzere elektronik ortamda hizmet satan kuruluşların KDV mükellefi olmalarını şart koşuyor.

Eğer tebliğ yürürlüğe girerse Türk vatandaşlarına uygulama, müzik, alan adı temini, yazılım satan Amazon ve eBay gibi e ticaret şirketleri KDV mükellefi olacak. Maliye mükellefiyeti resen yani kendisi tahsis edecek. Bu şirketlere 'Sen artık Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı KDV mükellefisin' denilecek. Bu şirketler Türkiye'ye elde ettikleri gelirin KDV'sini ödeyecek. Ödemediği halde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye tahsilat yapabilecek.

SADECE GERÇEK KİŞİLERE SATIŞ YAPANLAR

Halen yurtdışından Türkiye'deki KDV mükellefi şirketlere uygulama dahil herhangi bir şey satanlar KDV mükellefi olmak zorunda değil. Bu şirketlerin ürün sattığı şirketler KDV mükellefi oldukları için KDV'yi sorumlu sıfatıyla beyan edip Türkiye'de ödüyor. Yeni düzenleme ise sadece Türk vatandaşlarına elektronik ortamda hizmet satan şirketleri KDV mükellefi yapmaya yönelik.

Taslağa göre, Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunulduğunda hizmeti sunan şirket KDV mükellefi olacak. Bu şirketler tarfından KDV mükellefi gerçek kişi ve kurumlara elektronik ortamda sunulan hizmetler şimdiye kadar olduğu gibi hizmeti alan tarafından beyan edilip ödenecek.

BANKALARIN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU OLACAK

Taslak, ödemeye aracılık eden bankalar ile elektronik para ve ödeme kuruluşlarına her üç ayda bir, üçer aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na belirlenecek format ve standarda uygun olarak ödemeye aracılık ettiği işlemi bildirme zorunluluğu getiriyor. Maliye bu bildirimlere göre yabancı şirketlere mükellefiyet tesis edip bunu o şirketlerin merkezlerine bildirecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, tebliğ taslağının elektronik ortamda yurtdışından Türkiye'ye sunulan, internet veya elektronik bir ağ üzerinden sağlanan hizmetleri kapsadığını ifade etti.

HANGİ HİZMETLER KDV'YE TABİ OLACAK?

1. Web sitesi/sayfası temini, alan adı temini, web barındırma ile bilgisayar program ve ekipmanlarının uzaktan bakımı.

2. Her türlü yazılım tedariki ve güncellenmesi dahil dijitalleştirilmiş ürünlerin satışı, web sitelerine ilişkin filtrelerin yüklenmesi, güvenlik duvarı kurulumu.

3. Görüntü, metin ve bilgi sağlanması ile veri tabanlarının hazırlanması.

- Alıcı tarafından girilen belirli verilere yanıt olarak internetten veya bir elektronik ağ aracılığıyla bilgisayardan otomatik olarak üretilen hizmetler.

- Alıcı ve satıcının internet veya diğer bilgi teknolojileri aracılığıyla bir araya getirilmesini veya işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan platformlar tarafından verilen her türlü hizmetler.

- Fotoğraflara, resimlere, ekran koruyuculara, masaüstü temalarına erişmek, indirmek.

- İnternet servis paketleri (Haber, hava durumu veya yol durumu raporlarına erişim, oyun alanları, web sitesi barındırma, çevrimiçi tartışmalara erişim).

- Web sitesi/ sayfası gibi elektronik ağlar üzerinde ticari veya kişisel varlığın sağlanması veya sürdürülmesine ilişkin hizmetler.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 6
Bu haber 1,438 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Fakıbaba'dan ucuz et açıklaması: Üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım
27 Aralık 2017 12:16		 Gün ortası döviz fiyatları
27 Aralık 2017 12:16
'Şeker Kurumunun kapatılması pancar üreticisini üzmüştür'
27 Aralık 2017 11:57		 Kartlarda biriken puanlar 2018'de kullanılabilecek
27 Aralık 2017 11:10
'2018'de faizde aşağı doğru bir ivme göreceğiz'
26 Aralık 2017 22:42		 İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık
26 Aralık 2017 22:06
İş için gelenler daha çok harcıyor
26 Aralık 2017 22:02		 Yumurtacılar 2018'den umutlu
26 Aralık 2017 21:57
Narenciye dalda kaldı, 60 liraya toplayacak işçi yok
26 Aralık 2017 21:52		 Kamuda 3 yıllık tasarruf seferberliği başlıyor
26 Aralık 2017 15:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti
Fatih Üniversitesi operasyonu: 171 gözaltı kararı
Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet
KHK ile Yargıtay ve Danıştay sil baştan
Başbakan: KHK'da düzeltme yapılmayacak
Erdoğan'ın 'Türk Üçgeni' projesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 1
lannister hanesi 1
gece kralı 1
ergin ataman 1
Game of Thrones 1
fernando francisco reges 1
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
elon musk'ı hiç duymadım 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam