1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askeriyede yeni 'gıda malzemesi alımı' dönemi

Kışlalarda yemek alımı, bakanlığın belirlediği ürün yelpazesine, markasına göre doğrudan teklif alma şeklinde olacak, sağlıksız gıda kışlaya giremeyecek
27 Aralık 2017 07:35
Yazdır
Askeriyede yeni 'gıda malzemesi alımı' dönemi

Askeri kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmelerini önleyecek sistem değişikliği çalışmalarına hız verildi. Düzenleme ile yemek alımı, firmaların kendi belirlediği ürün yelpazesine teklif verme şeklinde değil, bakanlığın belirlediği ürün yelpazesine, markasına göre doğrudan teklif alma şeklinde olacak. Gıda ürünü alımlarında öncelik kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği taşıyan kuruluşlarda olacak.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Geçtiğimiz haziranda Manisa'daki Arif Seyhun Kışlası'ndaki askerlerin besin zehirlenmesi, askeri kışlalarda kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edilmesi ve son olarak Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 44 askerin zehirlenmesi üzerine Savunma Bakanlığı harekete geçti. Kışlalarda yemek firmalarından kaynaklı bu tür olayların önünü almak için yemek alımı yönetmeliğinde yapılacak düzenlemenin ana hatları şöyle:

Eskiden düşük maliyet teklifini veren firmalarda ihalenin kalması kalite, ürün çeşitliliği ve yiyecek oranındaki seviyeyi düşürüyordu. Bunun önüne geçmek için yiyecek oranlarından markalara ve yemek çeşitliliğine kadar kumanya mönüsündeki iyileştirmeler bakanlığın istediği doğrultuda yapılacak. Kalitesiz ürünlerin kışlaya girmesi önlenecek.

G.ANTEP SORUŞTURMASI

Kışlalardaki kaliteyi üst seviyede ve kontrol altında tutmak maksadıyla gıda ihtiyaçları öncelikle kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği olan kuruluşlardan karşılanacak. Et ve et ürünlerinin tamamı Et Balık Kurumu'ndan satın alınacak. Zeytinyağı ve zeytin Marmara Birliği TARİŞ'ten, çay Çaykur'dan tedarik edilecek. Öte yandan Gaziantep Alpay Başaran Kışlası'nda önceki gece 44 erin gıdadan rahatsızlanması olayıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. 44 erden 40'ının taburcu olduğu da öğrenildi
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 932 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM'den 'bakım çalışması' duyurusu
27 Aralık 2017 12:02		 Sağlık personeli iller arası nakilleri bekliyor
27 Aralık 2017 10:06
Yüksek yargıya üye seçimi için hazırlıklar başladı
27 Aralık 2017 09:05		 Tutukluların ölüm iznine kolaylık
27 Aralık 2017 09:03
Maliye artık eve de tebligat yapılacak
27 Aralık 2017 08:25		 Taşeronun 6.5 milyarlık ihalesi çöpe
27 Aralık 2017 08:20
KHK ile Yargıtay ve Danıştay sil baştan
27 Aralık 2017 08:15		 Atatürk Havalimanı arazisine AVM mi yapılacak? Bakan açıkladı
27 Aralık 2017 07:10
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
27 Aralık 2017 00:03		 Milli Saraylar'ı 1 milyon 100 bin kişi gezdi
26 Aralık 2017 22:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti
Fatih Üniversitesi operasyonu: 171 gözaltı kararı
Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet
KHK ile Yargıtay ve Danıştay sil baştan
Başbakan: KHK'da düzeltme yapılmayacak
Erdoğan'ın 'Türk Üçgeni' projesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 1
lannister hanesi 1
gece kralı 1
ergin ataman 1
Game of Thrones 1
fernando francisco reges 1
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
elon musk'ı hiç duymadım 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam