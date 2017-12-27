Tuzla değil tuz koktu

İstanbul Tuzla'da önceki gece ortaya çıkan ağır koku nedeniyle 97 kişi hastanelik oldu. İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde büyük paniğe neden olan kokunun ardından bölgeye AFAD ve İBB ekipleri sevk edildi. Kokunun tespiti için geceden başlayan çalışmalar dün öğle saatlerinde sonuç verdi. Kokunun kimyasal atıklardan yüzünden ortaya çıktığı belirlendi. Açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığını duyurdu: "Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor."

Kokudan etkilenerek hastanelere başvuran 97 kişiden 62'si taburcu edilirken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, skandalla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu'nun 181. ve 86. maddelerindeki 'çevrenin kasten kirletilmesi' ve 'kasten yaralama' suçlarından başlattığı öğrenildi. KARAR ise paniğe neden olan zehirlenme olayının perde arkasını araştırdı. Başta deri sanayi olmak üzere tekstil sektörünün yoğun olduğu Tuzla ve yakın çevresinde belediyelerin de işlettikleri dahil en az 20 kimyasal atık bertaraf tesisi bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelikleri gereği tekstil şirketleri, üretimden sonra ortaya çıkan kimyasal atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için bu tesislere yönlendirmek zorunda. KARAR'a bilgi veren kimyasal atık bertaraf tesislerinden bir yönetici, bazı tekstil şirketlerinin bertaraf ücretlerini ürünlerine yansıtmayıp kasten çevreye zarar verdiklerini söyledi. Tuzla'daki olayda, bir tekstil şirketinin 2 bin TL'yi bulan bertaraf ücretini ödememek için İSKİ'nin atık su hattına kimyasal madde boşalttığı ileri sürüldü. İsmini vermeyen bölgedeki tesislerin yöneticileri, bazı firmaların bertaraf ücreti ödememek için bu yönteme başvurduğunu dile getirdi.

SERALAR İLE ZEHİR ÇUKURU YAN YANA

Koku yoğun olduğu bölge, dün sabah saatlerinde havadan görüntülendi. Görüntülerde, kokunun yayıldığı bölgede suyu siyah renkte olan ve Marmara Denizi'ne dökülen dere seracılık yapılan alanların ortasından akıyor. Bölgenin hemen yakınında ise belediyeye ait katı atık değerlendirme merkezi bulunuyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, kokuya neden olan kimyasalları boşaltan 4 kamyon de ele geçirildi. Kamyonlar (vidanjörler) örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

1 VARİLİN BERTARAF ÜCRETİ 450 TL

Kimyasal atıkları olan üreticilerin önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) alması gerekiyor. Bu form, tehlikeli atıkların bertaraf ve geri kazanım tesislerine taşınması sırasında kullanılıyor. Üreticiler anlaştığı bir bertaraf veya geri kazanım tesisine atıkları ya özel donatılan araçlarla ya da tesislerin kendi araçları ile gönderebiliyor. Bertaraf sürecinde kimyasal atıklar için belirlenen ortalama fiyat, ton başına 2 bin 100 TL. Varil olarak kimyasal atığı olan üreticiler de 250 kilo ve altı atıklarda uygulanan tarifelerde geçerli olan 450 TL'yi ödüyor.

KENAN BUTAKIN