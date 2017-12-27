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Taşeronun 6.5 milyarlık ihalesi çöpe

Kamuda taşeron işçi üzerinden yapılan hizmet alım ihaleleri iptal edilecek. Bu kapsamda devletin elinde, henüz başlamamış çevre, temizlik, peyzaj, personel, çevre düzenleme, bakım, onarım ve güvenlik konularında toplam 6.5 milyarlık ihale bulunuyor
27 Aralık 2017 08:20
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Taşeronun 6.5 milyarlık ihalesi çöpe

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi sonrasında gözler, devlet ihalelerine çevrildi. Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP)'tan derlenen bilgilere göre, kamuda bu yıl 49 sektörde ihale yoluyla alımı yapılacak işlerin büyüklüğü toplam 232.6 milyar lira. OHAL kapsamında çıkartılan yeni KHK'yla ise işçi alım ve hizmetlerine dayalı taşeron şirketlerin henüz başlamayan iş ihaleleri iptal edilecek. Bu kapsamda kamuda, çevre ve temizlik, peyzaj, çevre düzenleme, bakım onarım, personel ve güvenlik konularında toplam 6.5 milyar lira büyüklüğünde henüz başlamamış ihaleler mevcut. Yeni KHK ile işçi alım ve hizmetlerine dayalı ihaleler yapılmayacağından bu ihalelerin iptali söz konusu olabilecek. EKAP verileri incelendiğinde, çevre ve temizlikte henüz başlamamış 425 işin parasal tutarı 2.8 milyar lira. Peyzaj ve çevre düzenlemesinde 22 işte 298.6 milyon, güvenlik ve iş güvenliğinde 396 işte 2.15 milyar, bakım ve onarımda 146 işte ise 609.2 milyon lira. Devam eden işlere bakıldığında, tutarın daha yüksek olduğu görülüyor. Bu kapsamda temizlik ve çevrede 4 bin 678 işte 25 milyar 535 milyonluk iş devam sürüyor. Peyzaj ve çevre düzenlemesinde 10.36 milyarlık 719 iş, güvenlik ve iş güvenliğinde 10.1 milyarlık 3 bin 83 ve bakım-onarımda 15.3 milyarlık 2 bin 14 iş için kamu hizmeti sürüyor. Personel ve iş bağlantılı hizmetlerde ise bu tutarın 587.3 milyon lira olduğu belirlendi. Söz konusu ihalelerde en fazla işin belediyelere ait olduğu görüldü. Yine KHK ile taşeron işçiye kadroyla birlikte yürüyen işlerin bedelleri, işçi kısmı çıkartıldıktan sonra eksik iş olarak firmaya ödenecek. Başlamamış işler incelendiğinde, en büyük alımının 2.8 milyar lirayla yine temizlik ve çevre kaleminden geldiği görüldü. Toplam 49 sektör içerisinde çevre ve temizlik sektörünü, güvenlik ve iş güvenliği 2.15 milyar lira, danışmanlık araştırma İK 2.01 milyar lirayla takip ettiği belirlendi. Devletin biten, bitmeyen ve devam eden toplam 966.6 milyar lira bedelli işlerinde ise en büyük alımın inşaattan geldiği görüldü. Söz konusu sektörde bitmiş işlerin toplamı 216.9 milyar lira olurken, devam eden işler 143.13 milyar lira ve henüz başlamamış işler 250.7 milyar lira olarak belirlendi. Her üç kalemde toplam büyüklük 360.3 milyar lira olarak hesaplandı. Bu kapsamda temizlik ve çevre 57.1, medikal 52.7, enerji ve yakıt 41.9, peyzaj ve çevre düzenleme 27.6, araç kiralama ve personel taşıma 25.9, güvenlik ve iş güvenliği 23.5 ve personel ve iş bağlantılı hizmetlerin toplam bedelinin ise 15.4 milyar lira olduğu görüldü. Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alt işveren işçilerin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında, geçmiş kıdemlerin İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kanun hükmünde kararname ile alt işveren işçilerin kamuda istihdamı için yapılan düzenlemenin 2 Ocak 2018'de yürürlüğe gireceği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayımlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır. Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır. İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir."

İŞÇİLERLE SULH SÖZLEŞMESİ

Alt işveren işçilerin çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmediği vurgulanan Bakanlık açıklamasında, şu bilgiler aktarıldı: "90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir. İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacak. Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak. Bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmiyor. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar. Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunuyor. Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir."

KADROYA 50 BİN KİŞİ GİREMİYOR

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, taşeron işçiye kadro verilmesine karşın 50 bin kişinin kadroya girememesine tepki gösterdi. Atalay, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, kadro kapsamına dahil edilmeyen 69 ayrı kurumda toplam 50 bin çalışan bulunduğunu söyledi. Atalay, "1 milyon 20 bin insanın kadroya girdiği yerde 50 bin insanımız kadroya girmiyor" dedi. Türk-İş yönetimi olarak Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüklerini anımsatan Atalay, "Bir buçuk saatlik görüşme yaptık. KİT'leri ifade ettik, imtihanların şeklini sorduk. Bu imtihanlarla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacağını, bu imtihanların güvenlik soruşturmasından ibaret olduğunu ifade etti" dedi. Atalay, 50 bin kişiyle ilgili net bir haber almadıklarını da sözlerine ekledi.

İHALELERİN YÜZDE 30'U HİZMET

Kamu İhale Kurumu'ndan derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk altı ayında yapılan 101.2 milyarlık devlet ihalelerinin tutar olarak yüzde 30.37'si hizmet alımlarına ait. Bunun yüzde 16.9'u mal alımı, yüzde 52.58'i yapım işi ve yüzde 0.56'sı danışmanlık işlerinden oluştu. Adet olarak bakıldığında söz konusu ihalelerin 40,22'si mal alımı, yüzde 18,21'i yapım işi, yüzde 41,24'ü hizmet alımı ve yüzde 0,33'ü danışmanlık hizmet alımından geldi.

HAMİDE HANGÜL

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