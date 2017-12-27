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Artan LPG fiyatı kontak kapattırdı

Artan yakıt fiyatları LPG'li otomobillere talebi artırdı. Fakat, LPG'ye de son 1 yılda gelen yüzde 20'lik zam, kullanıcısına neredeyse kontak açtırmadı. Ama buna rağmen 12 milyon otomobilin yüzde 38'i LPG'li
27 Aralık 2017 08:35
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Artan LPG fiyatı kontak kapattırdı

ALİ YILDIRIM

Yükselen benzin ve motorin fiyatlarıyla araç kullanıcılarının bir kısmı alternatif yakıtlı araçlara yönelirken, orta ve alt kesimlerin ise LPG ilgisi arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ekim sonu itibarıyla yaklaşık 12 milyon. Bunun 3.2 milyonunu benzinli, 4.2 milyonunu dizel, 4.6 milyonunu ise LPG'li araçlardan oluşuyor. Yani devir tersine dönüyor.

2004 yılında benzinli otomobillerin sayısı 4 milyon iken, dizel 260 bin, LPG ise 800 bin adeti bile bulamıyordu. Son 5 yılda büyük bir hız kazanan LPG, 3.5 milyonlardan 4.6 milyon adete kadar ulaştı. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 907 bin 977 adet otomobilin yüzde 38,5'i LPG, yüzde 35,1'i dizel, yüzde 26'sı benzin yakıtlıdır. Kasım 2016'da yılında 40 litrelik bir LPG tankı ortalama 110 liraya dolarken, şimdi bu maliyet 132 liraya kadar çıktı. Yani yaklaşık 1 yılda ortalama 22 liralık bir artış söz konusu bu da yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor. Öte yandan uzmanlar LPG kullanımındaki yüzde 1'e yakın düşüşün fiyatlara bağlı olduğunu söyledi.

EKİM'DE İTHALAT AZALDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayı LPG raporuna göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde en çok ithalat yapılan ülkeler Cezayir, Norveç, Kazakistan, Rusya, ABD, Ukrayna ile Santa Kitts ve Nevis oldu. Türkiye'nin LPG ithalatı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,77 azalarak, 252 bin 122 tona geriledi. Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 0,15 artışla 76 bin 432 tona yükseldi.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ekimde tüplü LPG satışı yüzde 0,09 artarken, dökme LPG satışı yüzde 44,53 azaldı. Bu dönemde otogaz satışlarında görülen yüzde 0,48'lik artışa rağmen toplam LPG satışı yüzde 1,87 düştü. LPG pazarında yüzde 77,14 ile otogaz birinci sırada yer aldı.

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