Güneydoğu'da Bitcoin alarmı

Son günlerde dünya gündemini sık sık meşgul eden sanal para Bitcoin üreticileri, Güneydoğu Anadolu bölgesini kıskaca aldı. Kaçak elektrik kullanımının had safhada olduğu bölgede, Bitcoin üretildiği ihbarı alan ekipler, neredeyse bir fabrika kadar elektrik kullanan evlere işlem gerçekleştirdi. Piyasa değeri hızla artan Bitcoin, kısa yoldan para kazanma heveslilerinin de iştahını kabarttı. Üretim için yoğun elektrik ve donanımlı bilgisayarlara ihtiyacı olanlar, gözlerini kaçak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı Güneydoğu Anadolu bölgesine dikti. Özellikle kırsal bölgelerde işlem gerçekleştiren 'madenci' diye bilinen Bitcoinciler, neredeyse bir fabrika kadar elektrik tüketerek Bitcoin üretmeye başladı.

YOĞUN İHBARLAR GELİYOR

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) Bitcoin üretildiği ihbarlarının yapılmasının ardından ekipler, denetimlerini sıklaştırdı. Diyarbakır'da neredeyse bir fabrika kadar elektrik tüketen ev ve iş yerlerine işlem yapıldı. DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu, yaptığı açıkalamada, şunları söyledi: Nasıl bir fabrikamız bizim için bir üretim kaynağı ise Bitcoin de o kadar enerji çeken sistemler kullanıyor. Onun için büyük trafoların direkt bağlı olduğu sistemlerimizi özellikle kontrol altına alıyoruz. Bu gibi ihbarlar yoğun gelmeye başladı son zamanlarda. Kaçakla ilgili mücadelelerimizi nasıl yapıyorsak, onlara da aynı vaziyette müdahale ediyoruz. Ancak, bizim içeriye girip insanlar ne üretiyorlar diye bakabilme yetkimiz ve imkanımız yok.